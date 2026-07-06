Otrdien gaidāma kārtējā lietainā diena
Iesākoties jūlijam, šķiet, ka saule un karstums "pametuši čatu", atstājot vietu lietum un vēsākam laikam. Tādi laikapstākļi gaidāmi arī otrdien.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu puses vējš. Piekrastē nakts pirmajā pusē vējš vēl būs brāzmains. Gaiss atdzisīs līdz + 8, + 13 grādiem, jūras piekrastē būs siltāks - + 13, + 16 grādi.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts vidū un no rīta brīžiem līs, iespējams pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz + 11, + 12 grādiem.
Otrdien dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latviju no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā sasniegs + 16, + 21 grādu.
Galvaspilsētā līs dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.