Noskaidrots, kura no partijām un to apvienībām 15. Saeimas vēlēšanām izlozējusi pirmo numuru
Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā pasākumā Saeimā pirmdien izlozēts, ar kādiem numuriem 15. Saeimas vēlēšanās startēs topošo "tautas kalpu" pārstāvētās partijas un to apvienības.
Ar pirmo numuru startēs partiju apvienība "Suverēnā vara" un "Apvienība jaunlatvieši", bet noslēdzošo - 14. numuru - izlozē ieguva "Progresīvie".
Pirms numuru izlozes partiju apvienības "Suverēnā vara" un "Apvienības jaunlatvieši" līdere Jūlija Stepaņenko lūdza izrādīt cieņu viņas politiskajam spēkam un nomainīt uz galda novietoto kartīti ar partijas nosaukumu, tajā norādot pilnu apvienības nosaukumu, nevis tikai "Suverēnā vara". Šis incidents aizkavēja izlozes sākumu.
Partijas numurus izlozēt devās kandidātu sarakstu piereģistrēšanas kārtībā. Tāpat arī partiju pārstāvji pie galda Saeimas Sarkanajā zālē sēdēja šādā secībā. Līdz ar to kā pirmie uz izlozi devās Nacionālās apvienības pārstāvji, bet pēdējie - "Latvijas attīstībai", kurai bija palicis 11. numurs.
Partiju "Austošā saule Latvijai", kā arī Nacionālās apvienības pārstāvji uz izlozi bija ieradušies tautastērpos.
Savukārt partiju apvienībai "Suverēnā vara" un "Apvienība jaunlatvieši", kuri uz izlozi devās kā pirmspēdējie, izvelkot pirmo numuru, zālē izskanēja aplausi un sajūsmas saucieni.
Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs "Mēs mainām noteikumus", ar trešo - "Saskaņas centrs", ar ceturto numuru - Zaļo un zemnieku savienība, ar piekto numuru - Nacionālā apvienība, ar sesto -"Gobzema saraksts", bet ar septīto numuru - "Apvienotais saraksts".
Partijai "Latvija pirmajā vietā" vēlēšanās būs astotais numurs, "Jaunajai vienotībai" - devītais, bet - "Jaunajai konservatīvajai partijai" - desmitais numurs. Ar 11. numuru kandidēs "Latvijas attīstībai", 12. kārtas numurs tika partijai "Austošā saule Latvijai", bet 13. numurs - "Stabilitātei!".
Savukārt ar noslēdzošo 14. numuru vēlēšanās startēs partija "Progresīvie".
15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.