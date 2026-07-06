Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma izstāde “Laikmetīgais zīmējums: Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram”
No 2026. gada 25. jūlija līdz 1. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stāva kreisā spārna zālēs (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) būs skatāma izstāde “Laikmetīgais zīmējums: Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram”.
Izstāde ir starptautiski nozīmīgs un mākslinieciski augstvērtīgs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) un Pompidū centra (Centre Pompidou) sadarbības projekts. Ekspozīcijā iekļautie darbi nāk no kolekcijas, kuru Pompidū centram pēdējo divdesmit gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri un mākslas mecenāti Floransa un Daniels Gerlēni (Florence et Daniel Guerlain).
Gerlēnu kolekcija ir tematiski daudzveidīga, un tai ir izteikti laikmetīgs raksturs. No gandrīz 1200 darbu lielā dāvinājuma izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieku 98 zīmējumi, kas tapuši no 20. gadsimta 70. gadiem līdz 2019. gadam. Autoru vidū ir tādi starptautiski pazīstami vārdi kā Tonijs Kregs (Tony Cragg), Ēriks Dītmans (Erik Dietman), Marlēna Dimā (Marlene Dumas), Roberts Longo (Robert Longo), Džuzepe Penone (Giuseppe Penone), Ričards Prinss (Richard Prince), Gerhards Rihters (Gerhard Richter), Kiki Smita (Kiki Smith), kā arī franču mākslinieki Dovs Alušs (Dove Allouche), Elīza Bokuzēna (Elise Beaucousin), Katrīna Boša (Cathryn Boch), Anrī Kueko (Henri Cueco), Daniels Dezēzs (Daniel Dezeuze), Vidja Gastaldona (Vidya Gastaldon), Žans Legaks (Jean le Gac), Frederika Luca (Frédérique Loutz), Andrē Rafrē (André Raffray), Annemarija Šneidere (Anne-Marie Schneider), Žerārs Trakvandi (Gérard Traquandi). Vairākumam no viņiem darbi Latvijā tiek eksponēti pirmoreiz.
Izstāde sniedz ieskatu mūsdienu zīmējuma pieredzē. Darbi lielākoties ir emocionāli, taču dažkārt redzama arī analītiska un racionāla pieeja. No gaisīgām līnijām līdz realitātē balstītām kompozīcijām – mākslinieku zīmuļa, grafīta, tintes, guašas, akvareļa un citu materiālu pieskārieni rada pasaules, kas var būt gan trauslas, gan stingri būvētas.
“Mums kā muzeja ilggadējam sadarbības partnerim ir gandarījums atbalstīt iniciatīvas, kuras Latvijas sabiedrībai sniedz iespēju iepazīt pasaules mākslu tepat Rīgā. Tādi augsta līmeņa starptautiskie projekti kā Pompidū centra kolekcijas izstāde bagātina mūsu kultūras dzīvi un vienlaikus stiprina valsts starptautisko atpazīstamību. Augstu vērtējam muzeja komandas profesionalitāti un spēju veidot sadarbību ar pasaulē nozīmīgākajām kultūras institūcijām,” saka Jeļena Buraja, AS “Rietumu Banka” valdes priekšsēdētāja un Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle.
Izstādi organizē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Pompidū centrs Parīzē. Izstādes kuratore ir Pompidū centra Grafikas nodaļas krājuma atašeja Letīcija Pesenti (Laetitia Pesenti), projekta vadītāja – LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece, piedaloties kolekcijas dāvinātājiem Floransai un Danielam Gerlēniem.
Šī gada LNMM izstāžu programmā zīmējums kā mākslas medijs tiek izcelts īpaši. Lielajā zālē no 18. jūlija līdz 8. novembrim norisināsies vērienīga Latvijas zīmējumu izstāde “Iemiesotā doma”. Lai iepazīstinātu ar zīmējuma tehniku iespējām un tendencēm pasaulē, muzejā paralēli tiks izstādīti laikmetīgie zīmējumi no Pompidū centra krājuma, kas tādējādi veidos netiešu dialogu ar zīmējuma attīstību Latvijas mākslā.
Par Pompidū centru
Kopš 1977. gada Pompidū centrs (Centre Pompidou) ir bijusi dzīva un aktīva kultūras vieta – multidisciplinārs centrs, kas cieši sakņojas sabiedrībā un ir atvērts pasaulei. 2025. gadā centrs uzsāka pārmaiņu periodu, kas ļauj saglabāt rosīgu darbību un dinamiku renovācijas laikā līdz pat tā jaunatklāšanai 2030. gadā. Ar programmas “Constellation” palīdzību Pompidū centra gars iemiesojas daudzās partneru norises vietās gan Francijā, gan ārvalstīs, tostarp Centre Pompidou-Metz, Grand Palais un drīzumā arī Centre Pompidou Francilien Masī (Massy).
Pēdējos 15 gados Pompidū centrs ir nostiprinājis savu starptautisko klātbūtni ar ceļojošām izstādēm, augstvērtīgiem mākslas darbu deponējumiem un ilglaicīgiem sadarbības projektiem. Šīs pieejas mērķis ir izplatīt centra kolekcijas, dalīties pieredzē un veidot dialogu starp dažādām mākslas vidēm, vienlaikus sniedzot ieguldījumu Francijas kultūras diplomātijā. Galveno lomu šajā stratēģijā spēlē Pompidū centra filiāļu atvēršana ārzemēs. Pēc Malagas 2015. gadā un Šanhajas 2019. gadā durvis vērs divas jaunas vietas Seulā un Briselē, iezīmējot svarīgu posmu iestādes vēsturē. Pompidū centrs izvēlas atšķirīgas un arvien mainīgas sadarbības formas, pozicionējot sevi kā nozīmīgu institūciju globālajā mākslas un muzeju prakses apritē.
Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram
Pirms Floransa un Daniels Gerlēni (Florence et Daniel Guerlain) pievērsās zīmējumam kā mākslas kolekcionēšanas galvenajam virzienam, viņu krājumā bija pārstāvēti dažādu veidu un žanru mākslas darbi. 2006. gadā viņi iedibināja Laikmetīgā zīmējuma balvu, ik gadu dāvinot vienu vai vairākus laureātu darbus Nacionālajam modernās mākslas muzejam (Musée national d’art moderne, MNAM).
2012. gadā Gerlēni muzejam ziedoja gandrīz 1200 darbu, būtiski transformējot tā Grafikas nodaļas papīra darbu kolekciju. Kopš tā laika muzejs mērķtiecīgi popularizē šo dāvinājumu. Jau 2013. gadā darbi tika eksponēti muzeja izstāžu galerijās, bet vēlāk kolekcija tika plaši prezentēta starptautiski izstādēs Zviedrijā (2015), Dānijā (2016), Spānijā (2017), Austrijā (2019) un citur. 2017. gadā Pompidū centrā notika izstāde “Daniela un Floransas Gerlēnu Laikmetīgā zīmējuma balvas desmit gadi”.
No 2023. līdz 2025. gadam, kad Pompidū centra ēka tika slēgta renovācijai, atsevišķa muzeja zāle bija veltīta Floransas un Daniela Gerlēnu kolekcijas eksponēšanai. Kolekcijas darbi regulāri tiek deponēti izstādēm gan Francijā, gan ārpus tās. Tie veido nozīmīgu Nacionālā modernās mākslas muzeja laikmetīgās grafikas kolekcijas daļu.