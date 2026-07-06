No ģimenes atbalsta centra aizgājušās meitenes atradušās
Foto: Valsts policija
Pazudušās meitenes atradušās.
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Papildināts:Šodien 09:06

No ģimenes atbalsta centra aizgājušās meitenes atradušās

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Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis pārtrauc meklēt Samantu, dzimušu 2010. gadā, un Vitu, dzimušu 2010. gadā.

No ģimenes atbalsta centra aizgājušās meitenes atr...

Tiek ziņots, ka meitenes ir atgriezušās dzīvesvietā.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis iepriekš meklēja bezvēsts prombūtnē esošās nepilngadīgās meitenes, kuras 30.jūnijā patvaļīgi aizgāja no Ģimenes atbalsta centra "Saule" Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā.

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Bezvēsts pazudušieValsts policija meklē112Gulbenes novadsVidzemeValsts policija

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