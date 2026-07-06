Pazudušās meitenes atradušās.
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2026. gada 6. jūlijā, 14:28
Papildināts:Šodien 09:06
No ģimenes atbalsta centra aizgājušās meitenes atradušās
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis pārtrauc meklēt Samantu, dzimušu 2010. gadā, un Vitu, dzimušu 2010. gadā.
Tiek ziņots, ka meitenes ir atgriezušās dzīvesvietā.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis iepriekš meklēja bezvēsts prombūtnē esošās nepilngadīgās meitenes, kuras 30.jūnijā patvaļīgi aizgāja no Ģimenes atbalsta centra "Saule" Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā.