No kreisās: Samanta Meistere, Vita Evelone (foto: Valsts Policija)
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Šodien 14:28
Gulbenes novadā 30. jūnijā pazudušas divas pusaudzes - Samanta Meistere un Vita Evelone
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošās nepilngadīgās – Samantu Meisteri, dzimušu 2010. gadā, un Vitu Eveloni, dzimušu 2010. gadā.
Abas meitenes 2026. gada 30.jūnijā patvaļīgi aizgāja no Ģimenes atbalsta centra "Saule" Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, un līdz šim brīdim viņu atrašanās vieta nav zināma.
Samanta ir aptuveni 1,60 metrus gara, smalkas miesasbūves, ar tumši brūniem matiem.
Vitai, aizejot no centra, mugurā bija džemperis ar kapuci, plati džinsu šorti un sporta apavi.
Abām meitenēm ir nosliece uz klaiņošanu.
Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Samantas Meisteres vai Vitas Evelones iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 25484675 vai 112.