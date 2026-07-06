Slavenību iecienītais dizaineris Fjodors Podgornijs Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam pasniedz unikālu dāvanu
Šodien, 6. jūlijā, atzīmējot savu 37. pastāvēšanas gadadienu, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM) Rīgā saņēmis īpaši greznu un nozīmīgu dāvinājumu.
Starptautiski atzītā laikmetīgās modes zīmola "FYODOR GOLAN" līdzdibinātājs, dizaineris Fjodors Podgornijs, muzejam pasniedzis unikālu kimono stila vakarkleitu no izslavētās kolekcijas "Svētais kalns".
Modes zīmolu "FYODOR GOLAN" 2009. gadā Londonā radīja Latvijas dizaineris Fjodors Podgornijs un viņa kolēģis no Izraēlas Golans Frīdmans. Savas pastāvēšanas laikā zīmols ātri iekaroja modes pasaules virsotnes – 2011. gadā tas saņēma prestižo Fashion Fringe Award balvu, bet tā radītos tērpus ir valkājušas tādas globāla mēroga zvaigznes kā Madonna, Rianna, Dženifera Lopesa un Ariana Grande.
Arī Latvijā šī zīmola tērpos mirdzējušas ievērojamas kultūras personības, tostarp operdziedātāja Kristīne Opolais, mūziķes Kristīne un Margarita Balanas, kā arī māksliniece Krista Vindberga Auzniece.
Kolekcija "Svētais kalns" ("The Holy Mountain") modes pasaulē pieteica sevi jau 2012. gada septembrī, kad tā tika prezentēta Londonas modes nedēļā kā piedāvājums 2013. gada pavasara un vasaras sezonai. Tagad šī kolekcijas pērle – oranžā zīda vakarkleita – kļūs par pastāvīgu vērtību Latvijas Nacionālā mākslas muzeja dizaina kolekcijā.
Ekskluzīvā tērpa dizains ir smalks un kultūrvēsturiskām atsaucēm bagāts. Kolekcijas galvenais iedvesmas avots bijusi Alehandro Hodorovska (Alejandro Jodorowsky) 1973. gada sirreālā filma "Svētais kalns", kā arī stāsts par Olivas Otmēnas (Olive Oatman) dzīvi Amerikas pamatiedzīvotāju kopienā, kas aprakstīts Margo Miflinas (Margot Mifflin) grāmatā "The Blue Tattoo".
Uz oranžā zīda auduma Fjodors Podgornijs radījis īpašu, kobaltzilu tetovējumam līdzīgu izšuvumu. Tajā, izmantojot fliterus un zamšādas detaļas, meistars apvienojis mohauku cilts sejas tetovējumu tradīcijas ar slavenā vācu dabaspētnieka Ernsta Hekela (Ernst Haeckel) zooloģiskajām ilustrācijām.
Zīmola unikālo rokrakstu veidojusi abu dizaineru atšķirīgā iepriekšējā pieredze – Podgornijs savulaik strādājis japāņu dizainera Iseja Mijakes (Issey Miyake) komandā, bet Frīdmans savas prasmes slīpējis leģendārajā modes namā "Alexander McQueen".
Dāvinātā vakarkleita plašākai publikai būs skatāma DMDM 3. stāva pastāvīgajā ekspozīcijā "Dizaina process" jau no rītdienas, 7. jūlija.