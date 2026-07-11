Karostā sabrūk vēja turbīna, Rēzeknē uzdarbojas “puķu Grinčs”, Ulbrokā braukā “miris” šoferis: kriminālā province
Liepājā pie Ziemeļu fortiem nedēļas vidū, trešdienas vēlā vakarā, notika vēl nebijis gadījumus – no vēja turbīnas spārns. Nemierīgi arī Latgales pusē – Rēzeknē vasaras vidū uzdarbojas Grinčs, kurš zog nevis Ziemassvētku eglītes, bet gan puķu stādus, bet Daugavpilī satrakojies jaunietis spārda aizslēgta kioska durvis.
Likumpārkāpēji trako arī galvaspilsētas tuvumā: Baložu kūdras bānīša laukumā apgāž tualeti, bet Ulbrokā kāds “miris” šoferis pārvadā Interpola meklētu personu.
Rēzeknē uzdarbojas Grinčs – puķu zaglis
Rēzeknē turpinās pilsētas apstādījumu postīšana, ar nožēlu ziņo pilsētas pašvaldība: “Pilsētā atkal ir aktivizējies Grinčs, tikai šoreiz viņš ir nozadzis nevis Ziemassvētkus, bet gan vasaras krāsas un noskaņojumu. Pie “Narvesen” kioska un Krāslavas ielā 4a “pazuduši” 16 ziedu stādi. Iespējams, Grinčs ir nolēmis iekārtot savu privāto dārzu, tikai nez kāpēc – uz mūsu visu kopējā rēķina.
Šāda rīcība ir klaja necieņa: gan pret tiem, kuri šo skaistumu veidoja, gan pret pārējiem iedzīvotājiem. Ja pamanāt, ka kāds nekaunīgi “saimnieko” pilsētas puķudobēs, lūdzam nebūt vienaldzīgiem. Palīdzēsim Grinčam satikties ar pašvaldības policiju!
Ziņojiet par Grinča nedarbiem, zvanot uz tālr. 25770110 vai rakstot uz e-pasta adresi pasvaldibas.policija@rezekne.lv. Sargāsim pilsētas košumu kopā!”
Atkal uzbrūk Baložu kūdras bānītim
Kārtējo reizi huligāni apskādējuši vēsturisko Baložu kūdras bānītim un sagandējuši prieku gan industriālā mantojuma sargiem, gan ceļotājiem. Daudzu atpūtnieku ceļojumu galamērķis ir apskatīt un pavizināties ar Baložu kūdras bānīti – muzejdzelzceļā Rīgas pievārtē, Ķekavas novadā. Diemžēl, to ik pa laikam nicina vandaļi. Piemēram, pirms gada biedrība “Bānīša draugu klubs” vēstīja: “Bānītis nav spēļu vieta un atrakciju trase! Tas ir industriālā mantojuma muzejs! Jauniešu ālēšanās beigsies ar kolekcijas slēgšanu!” Pērnā gada aprīļa beigās bija vērojama aina, kurā vienlaikus sastapās gan labie apmeklētāji - kāds pieaugušais ar bērnu, kas kulturāli apskatīja tehniku un nekur nekāpa, gan arī pieci jaunieši (tiem vēlāk pievienojās arī sestais), kuri burtiski meklēja, kur vien augstāk uzkāpt. Rezultātā tika salauztas un izmētātas eksponātu koka daļas. Demolētāji bānīti bija apskādējuši arī pirms tam.
Nu jūlija sākumā tas piedzīvojis kārtējo uzbrukumu. Pagājušās nedēļas piektdienā Bānīša draugu klubs bija sašutis un “Facebook” vēstīja: “Sveiki, dārgie Bānīša draugi, sekotāji un iespējams tie, kuri šo izdarīja. Šodien, ierodoties uz Bānīša satikšanās vietu – laukumu, ieraudzījām, ka pārvietojamā biotualete, kura šeit uzstādīta uz laiku Bānīša apmeklētāju ērtībām ir apgāzta... Daudz cilvēku ziedo un rūpējas par apkārtējo vidi, bet daži joprojām turpina atstāt pēc sevis gruvešus, lūžņus un atkritumus. Lūdzu gadījumā, ja jūs kļūstat par lieciniekiem šādām darbībām - nenoklusējiet, neaizgriezieties, bet aizrādiet, atturiet.”
Nosodījumu tualetes apgāzējiem internetā izsaka ne viens vien komentētājs: * “Nu, ko gan lai te saka. 30 gadus strādājot skolā, aizvien vēl brīnos un nesaprotu - kas tas dažiem par dīvainu “prieku” postīt un bojāt cita darbu...”; * “Tādi cilvēki ir vienā līmenī ar to būdiņas saturu. Pat nezinu kas viņiem galvās darās par tarakāniem”; * “Mana pieredze rāda, ka šo bieži vien dara tie, kam jau sen vairs nav skolas vecums.”
Karostā vējš “nopūš” vēja turbīnas spārnu
Liepājā, Karostas apkārtnē pie Ziemeļu fortiem14. novembra bulvārī, trešdienas, 8. jūlija, vēlā vakarā vēja parka “Rapsoil” būvniecības laikā nolūzis un zemē nokritis vienas vēja turbīnas spārns. Par laimi negadījumā neviens cilvēks nav cietis.
Liepājas mērs Gunārs Ansiņš informē: “Notikusi Liepājas pašvaldības un būvvaldes pārstāvju tikšanās ar uzņēmuma “Rapsoil” pārstāvjiem. Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka ar šādu gadījumu saskaras pirmo reizi, tādēļ pašlaik vēl nav iespējams precīzi noteikt notikušā cēloņus. Ir izveidota iekšējā krīzes vadības grupa, kas veiks detalizētu situācijas analīzi un izvērtējumu.
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto sākotnējo informāciju negadījums noticis 72 stundu testēšanas laikā. Būvdarbi objektā ir pabeigti, taču būve vēl nav nodota ekspluatācijā. Uzņēmums prognozē, ka nākamās nedēļas sākumā varētu būt zināmi sākotnējie secinājumi par notikušā cēloņiem. Līdz turpmākam lēmumam visi darbi objektā ir apturēti. Teritorijā ir uzstādītas videonovērošanas kameras un nodrošināta apsardze. Uzņēmums apliecināja, ka šobrīd visa potenciālā bīstamība ir novērsta.”
Saskaņā ar uzņēmuma sniegto sākotnējo informāciju, viens spārns, iespējams, aizķēris otru un tādēļ noticis negadījums, taču precīzs notikušā iemesls vēl tiks skaidrots, raksta liepajniekem.lv
“Rapsoil” vēja parka īpašnieks ir Lietuvas uzņēmums “Enervia”, kurš iecerējis Liepājā izvietot 12 vēja turbīnas, kuru kopējā jauda plānota gar 14. novembra bulvāri. Turbīnu torņa augstums sasniedz 82,5 metrus, bet kopējais augstums ar spārniem ir gandrīz 150 metri. Šī vēja parka ierīkošana liepājniekos savulaik izraisīja plašas diskusijas par tā lietderību. Tiesvedību un izlīgumu rezultātā ar vides organizācijām turbīnu skaits tika samazināts no 18 uz 12, lai mazāk ietekmētu putnu un sikspārņu migrāciju.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars sakarā ar notikušo paziņojis: “Mums nav jāgaida pirmā traģēdija! Savu pilnvaru un kompetences ietvaros aicinu atbildīgās institūcijas nekavējoties sagatavot visaptverošu ziņojumu par visu Latvijā uzstādīto vēja turbīnu tehnisko drošību, iespējamo risku izvērtējumu, kā arī valsts un pašvaldību gatavību rīkoties avāriju gadījumos. Vienlaikus jāizvērtē, vai spēkā esošais regulējums un drošības prasības ir pietiekamas, lai pilnvērtīgi garantētu iedzīvotāju drošību."
“Miris” cilvēks ved Interpola meklēšanā esošu personu
Ropažu pašvaldības policija informē, ka tai Līgo svētku laikā nācies piedzīvot Jāņu “mistēriju”, jo oficiāli “miris” cilvēks ar vieglo automašīnu veda Interpola meklēšanā esošu personu:
“Svētku rītā īsi pirms desmitiem no rīta Ulbrokā pamanīts nepārliecinoši vadīts transportlīdzeklis. Veicot personas datu pārbaudi, autovadītājs uzrādīja vadītāja apliecību, kas pieder mirušai personai. Pēc faktu noskaidrošanas autovadītājs atzina, ka apliecību atradis un to izmanto, jo pašam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Pārbaudot transportlīdzeklī esošā pasažiera datus, atklājās vēl negaidītāks fakts - vīrietis izsludināts starptautiskā meklēšanā un ir nekavējoties aizturams. Abas personas aizturētas un nodotas Valsts policijas darbiniekiem.
Daugavpilī pēc strīda jaunietis dauza kioska durvis
Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas kamerās pagājušās nedēļas svētdienā, 5. jūlijā, tika pamanīts jaunietis, kurš Centra apkaimē sabojāja kioska ieejas durvis. Uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas ekipāža. Aprakstam atbilstošais jaunietis, ieraugot policijas darbiniekus, mēģināja aizbēgt, taču pēc īsas pakaļdzīšanās viņš tika aizturēts.
Noskaidrots, ka aizturētais ir 2006. gadā dzimis jaunietis. Savu rīcību viņš skaidroja, ka pēc strīda ar draugiem nav spējis savaldīt emocijas un tāpēc sabojājis kioska durvis. Aizturētā persona nodota Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.