Bagāža kavējas vai pazūd? Lūk, ko pasažierim darīt uzreiz lidostā
Viens no nepatīkamākajiem ceļojuma brīžiem ir situācija, kad pēc nolaišanās bagāžas lente paliek tukša, bet jūsu koferis tā arī neparādās.
Lai gan lielākajā daļā gadījumu bagāža tiek atrasta un piegādāta dažu dienu laikā, būtiski ir zināt pareizo rīcību uzreiz pēc bagāžas nozaudēšanas.
Nekavējoties jāvēršas pie aviokompānijas
Ja bagāža nav pienākusi, nedrīkst atstāt bagāžas saņemšanas zonu, neziņojot par problēmu. Jādodas pie aviokompānijas pārstāvja vai bagāžas apkalpošanas dienesta un jāaizpilda tā sauktais “bagāžas nesaņemšanas akts” (Property Irregularity Report jeb PIR).
Šis dokuments ir galvenais pierādījums, kas nepieciešams gan bagāžas izsekošanai, gan iespējamas kompensācijas pieprasīšanai.
Svarīgi saglabāt visus dokumentus
Lai vēlāk nerastos sarežģījumi, ieteicams saglabāt:
- bagāžas reģistrācijas birku
- iekāpšanas karti
- aizpildīto PIR dokumentu
- čekus par steidzami iegādātām precēm (kas varētu atrasties koferī)
Vai pasažierim pienākas kompensācija?
Ja bagāža kavējas, aviokompānijas parasti sedz pirmās nepieciešamības preču iegādi. Tas var ietvert:
- higiēnas preces
- apakšveļu
- pamata apģērbu
Svarīgi ir saglabāt visus čekus, jo tie būs jāiesniedz aviokompānijai, izvērtējot izdevumu atmaksu.
Kad bagāža tiek uzskatīta par pazudušu?
Starptautiskajā praksē bagāža tiek uzskatīta par oficiāli pazudušu, ja tā nav atrasta 21 dienas laikā no lidojuma brīža. Šādā gadījumā pasažierim ir tiesības iesniegt kompensācijas pieprasījumu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem aviopārvadājumu noteikumiem.
Lai arī bagāžas aizkavēšanās var radīt stresu un neērtības, būtiskākais ir rīkoties nekavējoties – ziņot lidostā un noformēt visus nepieciešamos dokumentus. Tas būtiski palielina iespēju ātrāk atgūt bagāžu un saņemt kompensāciju par radušajām izmaksām.