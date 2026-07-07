"Problēma ir jūsu benzīngalvās..." Soctīklos asas diskusijas raisa jautājums par velosipēdistu un autovadītāju sadzīvošanu uz ceļa
Sociālajā tīklā "Facebook" aktīvas diskusijas raisījis video, kurā kāds autovadītājs nofilmējis, kā apdzen divus velosipēdistus, kuri pārvietojas blakus. Domas dalās, vai tā ir pareiza rīcība no velobraucēju puses. Kāda ir labā prakse un kā cieņpilni sadalīt koplietošanas ceļus, atbild Ceļu satiksmes un drošības direkcija.
Videoklipa autors Juris Pencis aprakstā uzsver: "Ja grib cieņu pret velobraucējiem, tad jāsāk ar to, ka pašiem velobraucējiem jāizrāda cieņa pret pārējiem". Vīrietis arī piebildis, ka notikušo nofilmējis, braucot pa Jaunciema gatvi, kur brauktuves daļa ir salīdzinoši šaura. Viņš akcentējis papildus drošības riskus, ko velobraucēji radīja sev un pārējiem satiksmes dalībniekiem.
Kam taisnība?
Komentāru sadaļā zem ievietotā videoklipa izpaudās gan velobraucēju, gan šoferīšu aizstāvji. Vieni uzskata, ka šāda rīcība no riteņbraucējiem esot nepareiza un viņi tā rada drošības riskus. Piemēram, Anda Biezā uzskata: "Patiesībā šo arī policijai būtu jāregulē. Jo beigu beigās brauc te varoņi ar velo nerespektējot citus, notriec viņus un vainīgs būs auto. Tak par viņu pašu drošību ar iet runa". Tikmēr citi izteikuši gluži pretēju viedokli, uzsverot, ka koplietošanas ceļš ir domāts visiem, un šajā gadījumā autovadītājam nebija problēmu apdzīt velobraucējus. Ar savu komentāru dalījies Kārlis Riežnieks, uzsverot: "Pieredzējuši velobraucēji piekritīs, tas ir drošības dēļ. Šādi braukt ir daudz drošāk, nekā vienam aiz otra, riskējot, ka viņus patiesi notrieks". Savukārt Kaspars Škinčs piebilst: "Nopirki automašīnu? Tas vēl nenozīmē, ka esi nopircis arī ceļu. Ceļš ir domāts visiem. Tavs auto aizņem daudz vairāk vietas kā divi riteņbraucēji".
"Autovadītāju egoisms, drošības izpratnes trūkums ir šokējošs"
Ar plašāku viedokli par šo tēmu dalījies Juris Vaidakovs. Vīrietis šajā situācijā aizstāv velobraucējus un ir neizpratnē par autovadītāju rīcību: "Komentāri zem šī ieraksta liecina, ka lielai daļai autovadītāju veselais saprāts ir kaut kur citur palicis. Viņu egoisms, drošības izpratnes trūkums ir šokējošs. Nav brīnums, kāpēc ir tik daudz traģisku notikumu uz Latvijas ceļiem".
Savas domas J. Vaidakovs pamato ar drošības apsvērumiem un norāda, ka prakse braukt pa joslas vidu ir ierasta arī moto braucējiem. "Ja brauksi tuvāk ceļa malai, šoferim radīsies vēlme apdzīt pat tad, ja tas nav iespējams. Proti, apdzīt, neievērojot drošu distanci. Apdzīt tā, ka sāns gar sānu...velo tas var būt nāvējoši", Latvijas autobraucēju nereti bīstamo uzvedību uz ceļa raksturo Juris Vaidakovs. Tas ir arī iemesls, kāpēc velobraucēji pārvietojas šādi. Autovadītāji ir spiesti samazināt ātrumu un gaidīt patiešām drošu apdzīšanas brīdi. Taču J. Vaidakova ieskatā daudzi šoferīši to nesaprot: "Problēma ir jūsu benzīngalvās un sapratnē par uzvedību uz koplietošanas ceļiem", tieši pauž ieraksta autors.
Atbild CSDD
Kāda tad ir labā prakse un kā velobraucējiem un autovadītājiem droši un cieņpilni sadalīt koplietošanas ceļus, atbild VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Mālmeisters.
"Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ja nav izbūvēts speciāls veloceliņš, tad velobraucējam ir jābrauc pa brauktuves labo malu, pēc iespējas tuvu ceļa malai. Satiksmes plūsmā jābrauc vienam aiz otra, nevis blakus. Un, protams, skatoties no autobraucēja puses - apbraukt velobraucēju pietiekamā un drošā attālumā, kas ir vismaz 1,5 metrs. Cieņpilni sadalīsim koplietošanas ceļus, jo ceļš visiem ir viens", uzsver CSDD pārstāvis.