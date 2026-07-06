Krievijas uzdevumā fotografēja lidostu, NBS bāzes un Ukrainas atbalstītājus: VDD lūdz apsūdzēt četrus valsts nodevējus
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 19. jūnijā rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret četriem Latvijas valstspiederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” starpniecību.
VDD rosinājis prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret četriem Latvijas valstspiederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem ar noziedzīgās organizācijas "Baltijas antifašisti" starpniecību. Vairāk: https://t.co/HW9tEUewSp pic.twitter.com/CCp5Dp0oSV— Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) July 6, 2026
VDD minētās četras personas aizdomās par spiegošanu aizturēja šā gada janvārī, pamatojoties uz izmeklēšanā iegūtu informāciju, ka šie Latvijas iedzīvotāji sistemātiski un mērķtiecīgi vākuši dažāda veida izlūkziņas un nodevuši prokremliskajai noziedzīgajai organizācijai “Baltijas antifašisti”, lai tās tālāk tiktu nodotas Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) un citām agresorvalsts institūcijām.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka viena no personām ieguvusi un noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” pārstāvim nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietu un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai.
Otra persona ieguvusi un nodevusi izlūkziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem Rīgas lidostas teritorijā un to izmantojumu, kā arī piekļuves kontroles un drošības procedūrām lidostā. Papildus šī persona vākusi un nodevusi ziņas par valsts robežas un pierobežas infrastruktūras izbūvi, aizsardzības un militārās mobilitātes pasākumiem Krievijas pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā, kā arī konkrētiem Latvijas valstpiederīgajiem.
Trešā aizturētā persona ieguvusi un nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valstspiederīgajiem, tostarp to darbavietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā persona, nelikumīgi izmantojot apsarga amata sniegtās priekšrocības, vāca un noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu.
Persona, piemēram, nosūtīja attēlus no videonovērošanas kamerām, kur redzamas personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnas un transportlīdzekļi ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Nodotā informācija saturēja arī personu datus, kontaktinformāciju, transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numurus un citus datus, kas izmantojami Ukrainas atbalstītāju identificēšanai.
Konkrēto personu šā gada 7. janvārī aizturēja Valsts policija pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemot tiem videokameru. Valsts policija pret personu uzsāka kriminālprocesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. 14. janvārī VDD kriminālprocesu atbilstoši piekritībai pārņēma turpmākai izmeklēšanai savā lietvedībā, personai papildus inkriminējot arī spiegošanu un laupīšanu. Dienests konstatējis, ka izlūkziņas noziedzīgajai organizācijai nodotas gan tiešsaistes saziņas lietotnē “Telegram”, gan privātu tikšanos laikā Krievijā.
Visas četras personas patlaban atrodas apcietinājumā un VDD aicinājis prokuratūru tās saukt pie kriminālatbildības par Krimināllikuma 85. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam ar citas personas starpniecību. Vienai no personām papildus inkriminēti arī Krimināllikuma 231. panta pirmajā daļā un 176. panta pirmajā daļā paredzētie noziedzīgie nodarījumi, proti, rupja sabiedriskās kārtības traucēšana, kas izpaudās acīmredzamā necieņā pret sabiedrību un bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, traucējot iestāžu un uzņēmumu darbu, (huligānisms) un svešas kustamas mantas nolaupīšana, kas saistīta ar vardarbību (laupīšana).
VDD pastāvīgi seko līdzi Krievijā bāzētās noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” aktivitātēm un tās uzturētajā “Telegram” kanālā regulāri ir konstatējis aicinājumus vākt dažāda veida Krievijai noderīgas izlūkziņas Latvijā, tostarp informāciju, kas satur valsts noslēpumu. Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.