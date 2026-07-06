Ekrānuzņēmums no video
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Šodien 12:36
K. Ulmaņa gatvē sadragāts ekskluzīvs dzeltenas krāsas superauto. VIDEO
Pirmdienas dienā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā cietis ekskluzīvs sporta automobilis. Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, vadītājs uz slapjās brauktuves zaudējis kontroli pār spēkratu, kā rezultātā tas ietriecies ceļa norobežojumā.
Negadījums noticis Kārļa Ulmaņa gatves posmā virzienā uz pilsētas centru. Kā redzams no notikuma vietas fiksētajiem materiāliem, avārijā iesaistīts spilgtas dzeltenas krāsas superauto, kas spēcīgā triecienā ietriecies metāla aizsargbarjerā zālienā, gūstot ļoti smagus vizuālus un tehniskus bojājumus.
Negadījuma brīdī lija lietus. Iespējams, spēkrata saslīdēšanu veicinājis slapjais asfalts. Pagaidām plašāka informācija par iespējamiem cietušajiem, kā arī precīziem negadījuma apstākļiem nav pieejama.