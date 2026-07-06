Vai MI aizstās programmētājus? TSI profesori skaidro, kā mainās IT profesija un studijas
Mākslīgais intelekts (MI) pēdējos gados ir būtiski mainījis ne tikai tehnoloģiju nozari, bet arī prasības pret topošajiem IT speciālistiem. Ja vēl pirms dažiem gadiem galvenais uzsvars bija uz programmēšanas valodu apguvi un programmatūras izstrādi, tad šodien darba tirgus sagaida daudz plašāku kompetenču kopumu, kas ietver sevī spēju analizēt problēmas, izstrādāt risinājumus, veidot programmu arhitektūru, izvērtēt mākslīgā intelekta radītos rezultātus un, protams, strādāt ar inovācijām un moderniem digitālajiem rīkiem.
Transporta un sakaru institūta (TSI) Inženierzinātņu fakultātes dekāns, profesors Emmanuels Merčans uzsver: "MI ne tikai radikāli maina datorzinātni, tas radikāli maina gandrīz visu. Es teiktu, ka mēs esam liecinieki piektās industriālās revolūcijas norisei, kuras galvenā iezīme vairs nav tikai automatizācija, bet gan cilvēku un inteliģento sistēmu sadarbība. Konkrēti datorzinātnēs šīs pārmaiņas ir strukturālas. Desmitiem gadu garumā visvairāk pieprasītā prasme bija spēja rakstīt kodu. Šodien mākslīgais intelekts spēj ģenerēt darbojošos kodu dažu sekunžu laikā, tāpēc visvairāk pieprasītā prasme ir mainījusies. Tagad tā ir spēja precīzi formulēt problēmu, novērtēt, vai ģenerētais risinājums patiešām ir pareizs, un uzņemties inženierijas atbildību par rezultātu. Mūsu disciplīnas smaguma centrs ir pārvietojies no ražošanas uz lēmuma pieņemšanu, un tas maina gan to, ko mēs mācām, gan to, kā mēs to novērtējam.”
Divas programmas – dažādi profesionālās attīstības virzieni
TSI piedāvā divas bakalaura līmeņa studiju programmas datorzinātnēs. Programma “Datorzinātnes” ar specializāciju programmatūras inženierijā ir vērsta uz programmatūras izstrādi, datorsistēmām, datubāzēm, datortīkliem, kiberdrošību, ievadu mākslīgajā intelektā un citiem klasiskajiem datorzinātņu virzieniem. Studenti apgūst programmēšanu, programmatūras arhitektūru, sistēmu analīzi, projektu vadību un citas prasmes, kas nepieciešamas IT speciālistam.
Savukārt programma “Datorzinātnes: Mākslīgais intelekts” papildus klasiskajām datorzinātņu zināšanām sniedz padziļinātu izpratni par mākslīgā intelekta algoritmiem, mašīnmācīšanos, datu analīzi un inteliģentu sistēmu izstrādi. Šī programma tiek īstenota kā dubultā diploma programma sadarbībā ar Lielbritānijas Universitāti UWE Bristol (University of the West of England), ļaujot absolventiem iegūt gan Latvijas, gan Lielbritānijas diplomus, dzīvojot tepat Latvijā.
Kā norāda TSI profesore un abu datorzinātņu bakalaura studiju programmu direktore Irina Pticina, atšķirība starp abām programmām nav mākslīgā intelekta esamībā vai neesamībā: “MI tiek apgūts abās programmās. Atšķirība ir tajā, ka vienā gadījumā studenti mācās to izmantot kā profesionālu instrumentu programmatūras izstrādē, savukārt otrā - studenti paši veido mākslīgā intelekta modeļus, algoritmus un risinājumus.”
Kā saprast, kura programma topošajam studentam ir piemērotāka? Tātad, ja ir liela interese par to, kā tas viss darbojas “iekšpusē”, kā darbojas, piemēram, ChatGPT un citi risinājumi, kā arī ir vēlme pašam radīt mākslīgā intelekta modeļus vai algoritmus, tad jāizvēlas mākslīgā intelekta virziens. Bet, ja interesē programmatūras izstrāde, mobilās lietotnes, tīmekļa lietotnes, uzņēmumu informācijas sistēmas, darbs ar datubāzēm, datortīkliem vai kiberdrošību, tad piemērotāka būs Programmatūras inženierijas datorzinātņu programma.
Mainās gan mācību metodes, gan saturs, gan pieprasījums darba tirgū
MI attīstība ir likusi universitātēm visā pasaulē pārskatīt studiju saturu un pasniegšanas metodes. Arī TSI ir pilnveidojis savas datorzinātņu bakalaura studiju programmas, pielāgojot tās šī brīža IT nozares attīstībai un darba tirgum. Tomēr TSI uzsver, ka pārmaiņas neaprobežojas ar viena jauna kursa pievienošanu studiju plānā. Tas atspoguļojas arī studiju saturā kā tādā. Papildus programmēšanai studenti arvien vairāk apgūst programmatūras arhitektūru, sistēmu projektēšanu, datu analīzi, algoritmus un datu struktūras, kiberdrošību, mākslīgā intelekta risinājumu izmantošanu un izvērtēšanu, projektu izstrādi komandās.
TSI studenti mācās izmantot MI kā profesionālu darba instrumentu jau studiju laikā. Piemēram, studentiem var tikt uzdots ģenerēt risinājumu ar MI palīdzību, analizēt ģenerētā koda kvalitāti, salīdzināt dažādu MI modeļu rezultātus, identificēt kļūdas un nepilnības, kā arī pamatot izvēlēto risinājumu. Tas nozīmē, ka daļa uzdevumu tiek veidoti tā, lai studenti ne tikai iegūtu rezultātu, bet arī analizētu pašu procesu. “Mēs ieviešam to, ko es saucu par progresīvo mākslīgā intelekta apguvi (jeb angļu valodā - Progressive AI-Augmented Learning, PAAL). Jau no pirmā semestra studenti mācās strādāt ar mākslīgā intelekta rīkiem kā sadarbības partneri, un, kas ir īpaši svarīgi, viņi mācās pielāgot uzticēšanās līmeni, cik lielu autonomiju piešķirt MI, kad uz to paļauties un kad pārspēt tā lēmumus. Kursu sākumā MI darbojas kā pasniedzējs, tas izskaidro, uzdod jautājumus, sniedz norādes, taču students katru koda rindu raksta, kompilē un iesniedz pats. Kompetencei augot, sadarbība padziļinās, lai tai atbilstu. Katra darba sesija rada sadarbības žurnālu, pārredzamu ierakstu par to, ko students jautāja, ko MI ieguldīja un ko students nolēma. MI ir sarunu partneris, nevis autopilots. Students vienmēr paliek atbildīgais inženieris. Mūsu mērķis ir, lai mūsu studenti integrētu MI izmantošanu pārredzami, ētiski un atbildīgi.” uzsver profesors E. Merčans.
Lai arī IT nozares inovācijas nosaka toni, pēc TSI profesoru domām, pamatzināšanas nekļūst mazāk svarīgas. Tieši pretēji – tās kļūst vēl nozīmīgākas, jo veido bāzi, uz kuras būvēt tālāko karjeru. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka students saprot, kā darbojas algoritmi, datu struktūras un sistēmas, spēj novērtēt, vai mākslīgā intelekta radītais rezultāts ir pareizs. Bakalaura programmu direktore I. Pticina piebilst, ka ārkārtīgi svarīga kompetence gan ikdienā, gan mācību procesā kļūst kritiskā domāšana: “Šobrīd ļoti svarīgi ir nevis akli uzticēties rezultātam, ko ir radījis MI rīks, bet spēt to izvērtēt, pārbaudīt avotus un saprast, kāpēc konkrētais risinājums ir pareizs vai nepareizs.”
Papildus studiju programmām TSI studentiem ir pieejama arī Digitālā akadēmija, kas sniedz iespēju paralēli studijām apgūt Latvijas un arī pasaules universitāšu un uzņēmumu izstrādātu mācību saturu. Sadarbībā ar Amazon Web Services (AWS), Cisco, Oracle, un citiem partneriem studenti var apgūt papildu profesionālos kursus. Kā norāda profesore I. Pticina, darba devēji arvien biežāk interesējas ne tikai par iegūto augstskolas diplomu, bet arī par to, kādus projektus students ir īstenojis, kur piedalījies, piemēram, hakatonos, konkursos, kā arī kādas papildu kompetences ieguvis studiju laikā. Tādēļ profesiju apliecinošie diplomi, papildu iegūtie sertifikāti un praktiskā pieredze kļūst par nozīmīgu priekšrocību darba tirgū.
Studijas ciešā sasaistē ar industriju
TSI studiju programmu attīstībā aktīvi iesaistās nozares profesionāļi. Aptuveni trešdaļu kursu vada vieslektori, kas pārstāv dažādus uzņēmumus un ikdienā strādā ar jaunākajām tehnoloģijām un MI risinājumiem. Tāpat industrijas pārstāvji piedalās studiju programmu pilnveidē, palīdz definēt nepieciešamās kompetences un piedāvā studentiem reālus projektu uzdevumus. Šāda sadarbība ļauj TSI nodrošināt to, ka mācību priekšmetu pamatus jeb bāzes zināšanas pasniedz pieredzējuši akadēmiskie darbinieki, papildinot tos ar jaunākajām atziņām par to, kā MI tiek ieviests reālos gadījumos. Šāda pieeja ļauj studiju saturu regulāri pielāgot darba tirgus vajadzībām un nodrošināt, ka studenti apgūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī prasmes, kuras uzņēmumi sagaida no jaunajiem speciālistiem. Industrijas pārstāvji tiek iesaistīti arī dažādu kursa darbu, projektu un diplomdarbu izstrādē, konsultācijās, kā arī novērtēšanā.
MI ienāk arvien straujāk ne tikai IT, bet arī citās nozarēs. Nereti informācijas telpā ir sastopams pieņēmums, ka tālākā nākotnē tas izkonkurēs cilvēkus. Bakalaura programmu direktore I. Pticina iestarpina piemēru par kalkulatoru. Proti, kalkulators tika ieviests, lai veiktu matemātiskās darbības, bet vai tas izkonkurēja cilvēka darba spēku? Lai arī tas tika ieviests, vai cilvēkiem mūsdienās vairs nav jāmāk skaitīt, atņemt, reizināt? Nebūt nē. Joprojām ir jāmāk matemātika, tas ir palīgs ikdienā, bet to tik un tā pārvalda cilvēks ar savu intelektu.
Jāatceras, ka MI nepadara datorzinātņu izglītību vai profesiju mazāk nozīmīgu par pašu inovāciju. Gluži pretēji, tas paplašina iespējas, vienlaicīgi paaugstinot standartus un darba prasības. Tāpēc TSI datorzinātņu programmu mērķis nav tikai sagatavot programmētājus. To uzdevums ir attīstīt speciālistus, kuri spēj strādāt sarežģītā digitālā vidē, izprast tehnoloģiju darbības principus, izmantot MI iespējas un vienlaikus saglabāt kritisko domāšanu un profesionālo atbildību. Kā rezumē profesors E. Merčans: “Mēs vēlamies sagatavot absolventus, kuriem darba devēji uzticas gan tad, kad mākslīgais intelekts ir ieslēgts, gan tad, kad tas ir izslēgts. Ticu, ka IT speciālisti nākotnē veltīs mazāk laika koda rakstīšanai un daudz vairāk laika domāšanai, stratēģiju izstrādei un arhitektūras veidošanai. Ja piekto industriālo revolūciju raksturo cilvēku un inteliģento sistēmu sadarbība, tad nākamās desmitgades IT speciālists vadīs mākslīgā intelekta aģentu komandas tāpat, kā šodien pieredzējis inženieris koordinē jaunāko speciālistu komandu, nosakot virzienu, pārskatot rezultātus, atklājot kļūdas un uzņemoties atbildību. Ikdienas darbs virzīsies uz specifikāciju izstrādi, arhitektūras veidošanu, pārbaudi un ētiku, lēmumu pieņemšanu par to, kas jāizstrādā, pārliecināšanos, ka tas ir izstrādāts pareizi, un atbildību par sekām. Profesijas dziļi cilvēciskie elementi, piemēram, klienta izpratne, spēja pieņemt lēmumus neskaidrās situācijās un atbildības uzņemšanās, šie aspekti netiks automatizēti. Tie kļūs par pašu darbu.”
TSI vasaras uzņemšana ir jau atvērta. Universitāte piedāvā 17 bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas, ieskaitot četras dubultā diploma programmas, kas tiek īstenotas sadarbībā ar Lielbritānijas Universitāti (UWE Bristol). Pieteikties studijām var gan tiešsaistē, gan klātienē Lauvas ielā 2, Rīgā. Vairāk informācijas meklējiet vietnē https://tsi.lv/lv/toposajiem-studentiem/uznemsana/!