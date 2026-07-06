Uzaicinājumus saņēmuši jau 67% topošo desmitklasnieku, izteikts svarīgs lūgums ģimenēm
Patlaban Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 347 pretendenti, savukārt 2013 ir apstiprinājuši saņemto uzaicinājumu.
Pašvaldības ieskatā uzzņemšanas process norisinās raiti, un līdz ar pieņemtajiem lēmumiem regulāri tiek izsūtīti jauni uzaicinājumi uz brīvajām vietām.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 3570 unikālajam pretendentam jeb 67 % no visiem pretendentiem, savukārt 1762 pretendents uzaicinājumu vēl nav saņēmis. Līdz šim noraidīti 2312 uzaicinājumi, bet 9487 uzaicinājumi anulēti.
Pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita līderpozīcijās ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, tai seko Rīgas Valsts 2. ģimnāzija un Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija. Ceturtajā vietā ierindojas Rīgas 72. vidusskola.
Jau iepriekš ziņots, ka šogad mācībām Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs pieteikušies 5332 pretendenti. Kopumā saņemts 41 581 pieteikums, kas vidēji ir 785 pieteikumi uz vienu izglītības iestādi.
Rīgas pašvaldība aicina vecākus un topošos vidusskolēnus, saņemot uzaicinājumu, neatlikt lēmuma pieņemšanu līdz 72 stundu termiņa beigām. Savlaicīga uzaicinājuma apstiprināšana vai atteikšana ļauj ātrāk virzīt uzņemšanas procesu un dod iespēju citiem pretendentiem savlaicīgāk saņemt uzaicinājumu uz izvēlēto izglītības programmu.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201. Aktuālā informācija par uzņemšanu Rīgas pašvaldības skolās pieejama portālā izglitiba.riga.lv un izglītības iestāžu tīmekļvietnēs.