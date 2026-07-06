Traģiska svētdiena Latvijas pludmalēs - Ventspilī glābēju priekšā noslīkst vīrietis, Carnikavā no jūras neiznāk 36 gadus vecais Jānis
Svētdiena, 5. jūlijs, Latvijas pludmalēs izvērtās traģiska – Ventspilī glābēju acu priekšā jūrā noslīka 63 gadus vecs vīrietis, savukārt Carnikavā no jūras neiznāca 36 gadus vecais Jānis.
Kā informē vietējie mediji, negadījums Ventspilī notika ap plkst. 11.20, kad kāds 63 gadus vecs vīrietis, par spīti pludmalē izsludinātajam peldēšanās aizliegumam, bija izlēmis netālu no mola doties peldē. Glābējs vīrieti pamanīja brīdī, kad viņš jau līdz viduklim bija iebridis jūrā. Tuvojoties kungam, glābējs pamanīja, ka vīrietis pakrīt un nodeva ziņu par notikušo stacijai, bet pats steidzās vīrieti glābt.
Piepeldot pie vīrieša, glābējs konstatēja, ka vīrietis ir nekustīgs un atrodas ar seju ūdenī. Spēcīgajos viļņos glābējs nogādāja cietušo tuvāk krastam, kur viņam palīgā steidzās vēl divi kolēģi. Krastā nekavējoties tika sākta atdzīvināšana, veicot mākslīgo elpināšanu un sirds masāžu. Aptuveni pēc trim minūtēm notikuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kas pārņēma atdzīvināšanas pasākumus, taču, neraugoties uz mediķu pūlēm, vīrieša dzīvību glābt neizdevās.
Carnikavā no jūras neiznāca 36 gadus vecais Jānis
Tikmēr Ella norādīja, ka svētdien, plkst. 21.30 no jūras Carnikavā neiznāca viņas draugs Jānis Cīrulis. Viņa vietnē "Facebook" rakstīja, ka Jānis bija 36 gadus vecs, spēcīgas miesasbūves, aptuveni 1.8m garš, un pazušanas brīdī bija tērpies zilos peldšortos.
Rīta pusē Ella norādīja, ka "glābēji Jāni meklēja visu nakti" un aicināja atsaukties ikvienu, kurš var palīdzēt piekrasti apstaigāt. Tomēr nedaudz vēlāk sieviete publicēja ziņojumu, norādot, ka Jānis ir atrasts bez dzīvības pazīmēm. "Diemžēl, bet Jānis vairs nav starp mums... lai Tev tur viegli, mans mīļais. Paldies visiem kuri palīdzēja," norāda sieviete.
Likumsargi aicina ikvienu būt īpaši piesardzīgam, dodoties uz jūru
Vairākas pašvaldības policijas nākušas klajā ar aicinājumu uz ūdens ievērot īpašu piesardzību. "Pastiprināts vējš un viļņi, kā arī spēcīgas zemūdens straumes var radīt nopietnu apdraudējumu pat pieredzējušiem peldētājiem," norāda Ādažu novada pašvaldības policija. Likumsargi aicina:
- izvērtēt, vai peldēšanās šobrīd ir droša,
- neatstāt bērnus pie ūdens bez nepārtrauktas pieaugušo uzraudzības,
- neizmantot SUP dēļus, piepūšamos peldlīdzekļus un citas ūdens atrakcijas, ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi.
"Atcerieties, ka jūra var būt neparedzama. Viena nepārdomāta rīcība var radīt nopietnas sekas," norāda pašvaldības policija. Arī Ventspils Pašvaldības policija aicina ievētot pludmalē izvietotās brīdinājuma zīmes un peldēties doties tikai tad, kad tas ir atļauts.