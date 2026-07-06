Elektrošoks bez jebkāda iemesla: rosina apsūdzēt vēl vairākus policistus par nepamatotu nežēlību pret aizturētajiem
Iekšējās drošības birojs (IDB) nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret trīs Valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto, informēja IDB.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka trīs Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, pret aizturēto personu vairākkārt piemēroja nepamatotu un nesamērīgu fizisku spēku un bez tiesiska pamata pielietoja elektrošoka ierīci.
Visām trīs Valsts policijas amatpersonām piemērots drošības līdzeklis - aizliegums ieņemt noteiktu amatu, un papildus drošības līdzeklis - aizliegums izbraukt no valsts.
Jau vēstīts, ka citā lietā IDB rosināja apsūdzēt Valsts policijas amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturētajiem.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka Valsts policijas amatpersona, pildot dienesta pienākumus, divos atsevišķos gadījumos bez tiesiska pamata un nebrīdinot pret aizturēto personu pielietoja elektrošoka ierīci.