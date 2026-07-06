Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 6. jūlija līdz 12. jūlijam?
Šonedēļ manā kultūras kartē marķieri būs lielākoties vizuālās mākslas lauciņos, gan tepat mūsu platuma grādos, gan saulainajā Itālijā, jo ja Mūsējie citā pasaulsmalā nes Latvijas vārdu, vienmēr ar prieku ziņoju. Bet visu pēc kārtas.
No 18. jūnija Vidzemes tirgus "Piena paviljonā" apmeklētājiem pieejama imersīvā pieredze "Van Gogs", kas ļauj ieiet viena no pasaules iemīļotākajiem māksliniekiem Vinsenta van Goga darbu pasaulē. Vienīgajā īstajā 360 grādu multimediju telpā Rīgā mākslinieka slavenākās gleznas atdzīvojas lielformāta projekcijās, mūzikā un stāstījumā, ko latviešu valodā ierunājusi Iveta Pole, izcila teātra un kino aktrise, kura par savu meistarību ir guvusi Lielā Kristapa balvu. Devos uz šo izstādi jau izbaudījusi Leonardo da Vinči kodu šajā mākslas telpā un zinot, ka ceļojums Vinsenta van Goga dzīves un daiļrades pasaulē būs gana intriģējošs un aizraujošs, tas kas mani ielīksmo ir, ka varu ļauties šim stāstam neko daudz nedomājot, vienkārši baudot, ar tādu patiesu bērnam raksturīgu ziņkāri un prieku.
Aicinu noteikti piestāt Vidzemes Tirgus izstāžu zālē, kā noprotu, izstāde būs apskatāma līdz jūlija beigām, vairāk stāsta Vidzemes Tirgus izstāžu zāles vadītāja Agnese Cikule: “Tas, kas šobrīd pie mums notiek jeb ir pieejams, ir divi imersīvās mākslas šovi. Joprojām ir pieejams „da Vinči ģēnijs", kas Rīgā ir jau no pagājušā gada decembra, ko mēs pagarinājām, balstoties uz apmeklētāju atsaucību. Un otrs jaunais, ko jūs šobrīd redzēsiet, ir „Van Gogs. Dzīvais audekls", kuru ir veidojusi tā pati kompānija (“Phoenix Immersive”), kas veidoja „da Vinči Ģēnijs". Šāda veida imersīvās mākslas šovi apceļo visu pasauli. Tie ir redzami lielākajās pasaules pilsētās. Bet Rīgas šovs ir īpašs ar to, ka pirmo reizi vēsturē naratīvs ir lokalizēts vietējā valodā. Van Gogu ir ierunājusi aktrise Iveta Pola, un da Vinči ir ierunājis aktieris, režisors Mārtiņš Vilsons. Šovā par van Gogu jūs redzēsiet ne tikai viņa mākslas darbus atdzīvinātā formā, bet tas dos iespēju ieklausīties, apskatīties, kāda bijusi mākslinieka dzīve un arī viņa dzīves jēgas meklējumi. Tas ir tas, ko šovs dod. Viņš ir mazliet atšķirīgāks nekā da Vinči, ko mēs piedāvājām. Da Vinči ir tāds jautrāks, bet šis būs vairāk romantisks stāstījums, tāds kā saldsērīgs bet, cerams, ar cerības pieskaņu beigās. Bet to jūs visi paši redzēsiet un paši savu viedokli varēsiet izveidot. Šovs ilgst aptuveni 42 minūtes. Van Gogs pagaidām plānots, ka būs atvērts līdz jūlija beigām.’’
Nākamā pietura man pašai ļoti emocionāla un pateicības pilna, aizvadītās nedēļas trešdienas vakarā Laikmetīgās mākslas telpā durvis vēra ārstei Ilzei Aizsilniecei veltītā izstādē ar ļoti zīmīgu nosaukumu “Kā Tu šodien jūties?”, protams tā ir koncepcija, bet tās ir arī emocijas un atmiņas, jo tieši šādu jautājumu daktere uzdeva saviem pacientiem satiekoties un sazvanoties... Arī soliņi, kas ar šādu vēstījumu izkārtoti Doma laukumā un pie Svētā Pētera baznīcas, ļauj mums piestāt un padomāt par sevi un saviem mīļajiem, nedaudz apstāties, iepauzēt, ieelpot... Izstāde ļoti skaista, krāšņa, jaudīga, dziļa un sirdī paliekoša, kā Ārstes Ilzes Aizsilnieces personība… Pateicība kuratorēm Unai Meistarei un Daigai Rudzātei.
Vēl viena ziņa no zīmola VERBA komandas un proti, Dienviditālijā, “Galleria Roma 53,” (Corso Roma 53,70016 Noicattaro (BA)) atklāta starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde ‘’Starp jūrām,starp identitātēm,vienotā dialogā’’, kurā piedalās 24 mākslinieki no Latvijas un Itālijas. Starp Latvijas dalībniekiem ir rotaslietu dizainere Anna Fanigina no VERBA. Izstāde pēta dialogu starp Latvijas un Itālijas kultūrainavām, kuras vieno ūdens simboliskā klātbūtne. Baltijas jūras miers un Vidusjūras straumes atspoguļo divas atšķirīgas identitātes - ziemeļu atturību un dienvidu izteiksmīgumu. Mākslinieki savos darbos interpretē šīs atšķirīgās kultūras pieredzes, radot kopīgu vizuālu un emocionālu stāstu. Kas to zina, varbūt jums tas pa ceļam...
Un nobeigumā – es nākamās nedēļas izskaņā noteikti došos uz Mežaparka estrādi, lai baudītu koncertu “Manai Dzimtenei’’ - gan dziedātāju rindās , gan solistu pulciņā daudz draugu, kolēģu un vienkārši sirdij tuvu mākslinieku. Gaidīšu tikšanos ar Jāni Liepiņu, Aināru Rubiķi, Aleksandru Antoņenko un daudziem daudziem… Sadziedāsimies un draudzēsimies.
Lai kultūrspēcīga nedēļa. Visu Jauku!