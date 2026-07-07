Spānijas kailgliemeži kļūst par arvien lielāku problēmu, tomēr ne visas pašvaldības gatavas rīkoties
Invazīvie Spānijas kailgliemeži turpina izplatīties visā Latvijā, liekot pašvaldībām meklēt arvien efektīvākus veidus, kā ierobežot to savairošanos. Tomēr vienotas pieejas pagaidām nav – kamēr daļa novadu jau rīkojas, citi vēl nogaida.
Kā norāda "Vidusdaugavas televīzija", Jēkabpils novadā cīņa ar Spānijas kailgliemežiem turpinās jau otro gadu - invadētajās teritorijās tiek kaisītas granulas, pilsētā izvietoti konteineri savākto gliemežu nodošanai, bet nākotnē plānots ierīkot arī divus kompostēšanas laukumus.
Lai gan Siguldas novads ir viena no Spānijas kailgliemežu visvairāk skartajām pašvaldībām, atsevišķus saistošos noteikumus tur pagaidām neplāno ieviest. "Šobrīd svarīgāk ir veicināt iedzīvotāju iesaisti un izcelt labās prakses piemērus, nevis koncentrēties uz sodīšanu," norāda Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte. Arī Līvānu novadā, kur gan Spānijas kailgliemezis pagaidām novērots reti, ar saistošo noteikumu izstrādi nesteidzas, norādot, ka pašvaldība izvērtēs situāciju novadā un citu pašvaldību pieredzi.
Atšķirīgu pieeju izvēlējies Aizkraukles novads. "Skaidri jānosaka zemes īpašnieku un apsaimniekotāju pienākumi regulāri ierobežot šo kaitēkļu izplatību, kā arī kontroles kārtība gadījumos, kad šie pienākumi netiek pildīti," norāda Aizkraukles novada pašvaldības pārstāve Agrita Vagoliņa.
Tikmēr biedrības “Pret Spānijas kailgliemezi” dibinātāja Ilze Mājeniece raidījumam norāda, ka “tiem iedzīvotājiem, kuriem nav dārza, šķiet, ka problēma ir tālu un viņus neskar, bet tad, kad pašvaldības sāks izmantot savus budžetus gliemežu apkarošanai, tā skars visus". Viņa uzsver, ka pašvaldībām būtu jāiecieš vienotas vadlīnijas kailgliemežu apkarošanai, lai "katrai nebūtu ritenis jāizdomā no jauna", piebilstot, ka no pašvaldību savienības, šai idejai līdz šim nav bijusi atsaucība.
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