Rēzeknē uzdarbojies Grinčs - no pilsētas puķudobēm nozagti ziedi
Rēzeknes pašvaldība norāda, ka Rēzeknē uzdarbojies kāds ziedu zaglis, kurš pamatīgi patukšojis pilsētas puķudobes.
Pēdējie incidenti pilsētā fiksēti pirms dažām dienām pie "Narvesen" kioska, kā arī piektdien Krāslavas ielā 4A, kur kopumā pazuduši 16 ziedu stādi. "Iespējams, Grinčs ir nolēmis iekārtot savu privāto dārzu, tikai nez kāpēc – uz mūsu visu kopējā rēķina," norāda pašvaldība.
"Šāda rīcība ir klaja necieņa: gan pret tiem, kuri šo skaistumu veidoja, gan pret pārējiem iedzīvotājiem. Ja pamanāt, ka kāds nekaunīgi "saimnieko" pilsētas puķudobēs, lūdzam nebūt vienaldzīgiem. Palīdzēsim Grinčam satikties ar pašvaldības policiju!"
Rēzeknes pašvaldības policija aicina atsaukties aculieciniekus un ziņot par notikušo, zvanot pašvaldības policijai uz tālruni 25770110 vai rakstot uz e-pasta adresi pasvaldibas.policija@rezekne.lv. Anonimitāte tiek garantēta.