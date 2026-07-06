VIDEO: No drupām izglābj meitenes mīļoto bruņurupuci - emociju pilns mirklis pēc zemestrīces Venecuēlā
Pēc spēcīgajām 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm, kas 2026. gada 24. jūnijā satricināja Venecuēlu, starp sabrukušo ēku drupām divas dienas bija pazudis mazs bruņurupucis vārdā Guzmans.
Ārēji tas bija tikai viens no daudziem dzīvniekiem, kas palikuši postījumu zonā Karakasā un La Guairā, taču viņa saimniecei – mazai meitenei – viņš bija kas daudz vairāk nekā tikai mājdzīvnieks. Viņš bija viņas labākais draugs.
🇻🇪 En medio de la tragedia en Venezuela, una niña tocó el corazón de los rescatistas al permanecer dos días sin descanso, insistiendo en que la ayudaran a encontrar a su mejor amigo: un morrocoy atrapado entre los escombros.— freddyzur (@freddyzur) July 1, 2026
Finalmente, los bomberos lograron rescatarlo con vida.… pic.twitter.com/NdH4UBunTR
Kad glābēji turpināja darbu katastrofas zonā, viņi pieņēma lēmumu neatmest cerības un turpināja uzmanīgi pārcilāt gruvešus. Tieši tur viņi pēc divām dienām atrada bruņurupuci dzīvu.
Brīdī, kad Guzmans tika izcelts no drupām, meitene nespēja pateikt ne vārda. Viņa vienkārši cieši viņu apskāva un skūpstīja.
Viens no glābējiem vēlāk viņai jautāja, vai tas ir viņas mīlulis un vai viņš ir atrasts. Meitene tikai smaidīja, neatlaižot bruņurupuci no rokām.
Sociālajos tīklos publicētais video, kas uzņemts 1. jūlijā, strauji izplatījies un tūkstošiem reižu skatīts. Tas kļuvis par atgādinājumu, ka pat vislielākajās katastrofās cilvēku un dzīvnieku saikne spēj izturēt visu.