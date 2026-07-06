Stiprā lietus dēļ Rīgā traucēta tramvaju kustība
Foto: LETA
Tramvajs. lietus dēļ applūdušas tramvaja sliedes.
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Stiprā lietus dēļ Rīgā traucēta tramvaju kustība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Stiprā lietus dēļ Rīgā, Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība, apstiprināja uzņēmumā "Rīgas satiksme"

Stiprā lietus dēļ Rīgā traucēta tramvaju kustība...

Tramvaju kustība traucēta, jo lietus dēļ applūdušas tramvaja sliedes Tilta un Duntes ielas krustojumā. Tramvaju kustība traucēta abos virzienos.

Jau vēstīts, ka pirmdien daudzviet īslaicīgi līs, lokāli arī gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, liecina sinoptiķu prognozes.

Rīgā brīžiem uzlīs, kā arī ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, un uzspīdēs saule. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās sasniegs 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.

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