Ar jautru ziņu kāpņu telpā iepriecina kaimiņus - vieni sajūsminās, otri šausminās par “sabiedrības stāvokli”
Sociālajos tīklos arvien biežāk parādās stāsti par to, kā kaimiņi savā starpā komunicē nevis ar sūdzībām vai konfliktiem, bet ar radošiem un pat sirsnīgiem veidiem. Šoreiz uzmanību piesaistījis kāds ieraksts platformā "Threads", kur cilvēki dalās ar kaimiņu ziņām, kas atstātas kāpņutelpā – un reakcijas ir kardināli atšķirīgas.
Kāds kaimiņš kāpņu telpā atstājis sirsnīgu ziņu, informējot, ka viņa ģimenē nesen piedzimis mazulis, tāpēc tuvākajā laikā varētu būt dzirdams vairāk trokšņu. Viņš atvainojas par iespējamo traucējumu, vienlaikus ar humoru piebilstot, ka “jaunais iemītnieks” vēl tikai apgūst mājas kārtības noteikumus un ne vienmēr ievēro klusuma stundas. Pie ziņas pievienotas arī nelielas dāvaniņas kaimiņiem – konfektes ar novēlējumu saldiem sapņiem un labam garastāvoklim, kā arī ausu aizbāžņi gadījumiem, ja mazais “modinātājs” tomēr traucē naktsmieru.
Jautrā ziņa kļuvusi par nelielu sensāciju starp iedzīvotājiem. Tā vietā, lai ignorētu vai uztvertu to kā ikdienišķu sīkumu, daļa iedzīvotāju to uztver kā patiesi jauku žestu, kas uzlabo attiecības starp svešiniekiem vienā mājā.
“Cik forši, ka cilvēki vēl spēj viens otram tā vienkārši uzrakstīt kaut ko pozitīvu,” raksta kāds sociālo tīklu lietotājs, uzsverot, ka šādi sīkumi rada kopības sajūtu.
Taču ne visi ir tik optimistiski. Otrā nometne šo situāciju uztver ar krietni lielāku skepsi, norādot, ka pat nevainīga ziņa kāpņu telpā esot zīme par sabiedrības savstarpējās komunikācijas sabrukumu.
Diskusija ātri vien sadalījusies divās grupās – vieni, kam šādas kaimiņu iniciatīvas šķiet “super jaukas” un pat iedvesmojošas, un otri, kuri tajās saskata drīzāk sociālu signālu par atsvešināšanos un pieaugošu nepieciešamību “rakstīt, nevis runāt”.
Lai arī viedokļi krasi atšķiras, viens gan ir skaidrs – pat neliels žests kāpņu telpā var kļūt par plašāku sarunu par to, kā mēs dzīvojam vienā mājā un cik ļoti viens otru vispār pazīstam.