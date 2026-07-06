Devās peļņā, bet attapās verdzībā: Īrijā atklāts grupējums, kas turēja gūstā latviešus
Cerība uz labi apmaksātu darbu un cilvēcīgiem dzīves apstākļiem ārzemēs septiņiem Latvijas valstspiederīgajiem pārvērtusies īstā murgā. Īrijas tiesa ir piespriedusi bargus cietumsodus divām personām par cilvēktirdzniecību un pakļaušanu darba ekspluatācijai, savukārt Latvijā Valsts policija turpina izmeklēšanu un "vervētāju" medības.
Starptautiskas operācijas rezultātā, sadarbojoties Latvijas Valsts policijai, Īrijas Nacionālajai Gardai, Europol un Eurojust, ir izdevies likvidēt organizētu noziedzīgu grupu. Īrijas policijas veiktajā izmeklēšanā atklājās šokējoša aina – septiņi Latvijas pilsoņi (seši vīrieši un viena sieviete) laikā no 2020. līdz 2023. gadam bija nonākuši verdzībai līdzīgos apstākļos.
Solījumi par labu dzīvi pārvēršas murgā
Izmeklēšanā noskaidrots, ka noziedznieki Latvijā mērķtiecīgi izvēlējās upurus, izmantojot viņu ievainojamību. Vervētas tika galvenokārt maznodrošinātas, kā arī ar atkarībām māktas personas. Viņiem tika solīts labs atalgojums un pienācīga izmitināšana, taču realitāte Īrijā izrādījās pilnīgi pretēja. Latvijas iedzīvotāji tika pakļauti fiziskām un psiholoģiskām ciešanām. Viņiem netika nodrošinātas pat elementārākās pamatvajadzības – upuriem nebija nedz normālas pārtikas, nedz cilvēcīgu dzīves apstākļu. Noziedznieki viņus pilnībā kontrolēja un iebiedēja, bet valodas barjera liedza upuriem iespēju saukt pēc palīdzības.
Uz upuru rēķina nopelna simtiem tūkstošus
Izmeklētāju aplēses liecina, ka organizētā grupa no personu piespiedu darba iedzīvojusies vismaz 750 000 eiro lielā bagātībā. Lietā, ko izmeklēja Īrijas likumsargi, tiesa abas apsūdzētās personas atzina par vainīgām ne tikai cilvēktirdzniecībā, bet arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un dokumentu viltošanā. Par šiem noziegumiem Īrijā viņiem piespriesti iespaidīgi sodi – 11 un 13 gadi aiz restēm.
Latvijā vervētājiem draud līdz pat 15 gadiem cietumā
Lai gan Īrijā vainīgie jau saņēmuši sodu, Latvijā tiesībsargājošo iestāžu darbs vēl turpinās. Jau 2023. gada rudenī kopīgā starptautiskā operācijā Latvijā tika aizturētas četras personas, kuras tiek turētas aizdomās par iesaisti šajā noziedzīgajā grupējumā un upuru vervēšanu.
Latvijā kriminālprocess turpinās pēc Krimināllikuma panta par cilvēku tirdzniecību, ja tā apdraudējusi cietušā dzīvību, izraisījusi smagas sekas, izdarīta ar sevišķu cietsirdību vai organizētā grupā. Vainīgajiem par šādu noziedzīgu nodarījumu Latvijā draud brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz pat 15 gadiem, konfiscējot mantu.