Daļa cilvēku ieradās darbā vēlāk. Kāpēc vilciens Cēsis - Rīga šorīt brauca ar 40 minūšu kavējumu?
Daļai cilvēku jaunā darba nedēļa sākās ar stresu, neizpratni, pat ar plānu maiņu. Dīzeļvilciens Cēsis (7:27) - Rīga (9:06) šorīt brauca ar 40 minūšu kavējumu.
Biļešu konduktiore pasažierus informēja, ka sakārā ar to, ka zibens spēriens skāris dzelzceļa infrastruktūru, vilciens galamērķī ieradīsies ar kavēšanos.
Tikmēr "Vivi" mobilajā lietotne informē, ka "Vilciens Nr. 847 Cēsis (7:27) - Rīga (9:06) brauc ar apmēram 45 minūšu kavējumu pretī braucoša vilciena gaidīšanas un dzelzceļa infrastruktūras dēļ". Uzņēmums arī norāda, ka pasažieri iegādāto biļeti var izmantot citos reisos vai atgriezt un pieteikt kompensāciju, ja ceļu veic ar citu transportu.
Jauns.lv novēroja, ka daļa pasažieru pauda neapmierinātību ar šo situāciju. Daži neplānoti izkāpa starppieturās, nezinot, kad vilciens ieradīsies Rīgā, un meklēja citas iespējas nokļūt galamērķī. Citi braucēji atkal uzsvēra, ka uz vilcieniem vairs nevarot paļauties.