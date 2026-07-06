"airBaltic" reisā sešgadīgam bērnam liek sēdēt atsevišķi no vecākiem.VIDEO
Kāda ģimene nesen saskārusies ar situāciju, kad sešus gadus vecam bērnam Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" reisā no Atēnām uz Rīgu ierādīta sēdvieta atsevišķi no vecākiem.
Sākotnēji, sazinoties ar aviokompāniju, lūgums samainīt vietas ticis noraidīts, pamatojoties uz to, ka reiss ir pilns un likums pieprasa kopā ar vecākiem sēdināt tikai zīdaiņus, vēsta LTV.
Problēmu ģimenei izdevās atrisināt tikai Atēnu lidostā, kur lidojumus apkalpojošā uzņēmuma darbinieki sēdvietas samainīja
"airBaltic" korporatīvās komunikācijas pārstāvis Edvards Dālderis skaidroja, ka šādi gadījumi notiek reti un galvenokārt ir saistīti ar novēlotu reģistrēšanos lidojumam. Konkrētajā gadījumā reģistrācijas brīdī lidmašīnas salonā bijušas atlikušas vairs tikai četras brīvas sēdvietas dažādās vietās.
No nākamā gada spēkā stāsies īpaša Eiropas Savienības (ES) direktīva, kas noteiks, ka bērnus līdz 14 gadu vecumam nedrīkst sēdināt prom no vecākiem un liegs lidsabiedrībām iekasēt papildu samaksu par vietas izvēli lidojumā.