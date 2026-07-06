Plaši autoparki, dzīvokļi siltajās zemēs un zelta krājumi: ko atklāj 15. Saeimas deputātu kandidātu iesniegtie dati?
Starp 15. Saeimas vēlēšanām pieteiktajiem deputātu kandidātiem ir vairāki pretendenti, kuru Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) iesniegtās ziņas būtiski izceļas uz kopējā kandidātu fona - ar īpaši lielu transportlīdzekļu vai nekustamo īpašumu skaitu, daudziem amatiem, ievērojamām parādsaistībām, netipiskiem finanšu instrumentiem vai neparastām izglītības trajektorijām, liecina CVK datu analīze.
Analīzē par izņēmumiem uzskatīti statistiski vai žurnālistiski pamanāmi ieraksti. Tas pats par sevi nenozīmē ne pārkāpumu, ne negatīvu vērtējumu par kandidātu. Dati rāda ļoti atšķirīgus kandidātu sociālos profilus - no uzņēmējiem ar transporta parkiem un īpašumu portfeļiem līdz cilvēkiem ar vairākiem sabiedriskiem amatiem, retām valūtām vai ļoti specifisku profesionālo izglītību.
Viens no redzamākajiem izņēmumiem ir transportlīdzekļu skaits. Visvairāk transportlīdzekļu deklarējis partijas "Latvija pirmajā vietā" kandidāts Imants Konutis - viņa datos ir 25 transportlīdzekļu ieraksti. Tajos ietilpst automašīnas, piekabes, autobusi, motocikli, kravas auto, motorlaiva, ekskavators, buldozers, mopēds un mikroautobuss.
Ar izteiktu motociklu koncentrāciju izceļas "Saskaņas centra" kandidāts Aleksejs Koteļeņecs, kuram deklarēts 21 transporta ieraksts, tostarp 14 motocikli un mopēds. Savukārt apvienības "Suverēnā vara/Jaunlatvieši" kandidātam Aleksandram Blūmentālam ir 20 transportlīdzekļu ieraksti, tostarp 12 automašīnas, piecas piekabes un trīs autobusi.
Daļa kandidātu datos vairāk atgādina saimniecības vai uzņēmējdarbības autoparkus, nevis vienkārši privāto transportu. ZZS kandidātam Andrejam Kindzulim deklarēti 19 transportlīdzekļi, tostarp deviņas kravas automašīnas un piecas piekabes. Savukārt LPV kandidātam Raimondam Celmiņam ir seši traktori, ekskavators un buldozers.
Izteikti īpašumu portfeļi redzami vairāku kandidātu datos. Visvairāk nekustamā īpašuma ierakstu ir "Saskaņas centra" kandidātam Sandrim Bergmanim - 27. Tie ietver zemi, dzīvokļus, būvi un citus īpašuma veidus, pārsvarā Rīgā un Ķekavas novadā. Nacionālās apvienības kandidātam Aldim Ločmelim ir 25 īpašumu ieraksti, pārsvarā zeme un citi īpašuma veidi Latgalē. Savukārt "Latvija pirmajā vietā" (LPV) kandidātam Edgaram Bārenam ir 22 īpašumu ieraksti, no tiem 17 dzīvokļi, galvenokārt Valmieras novadā.
Kandidātu datos parādās arī īpašumi ārvalstīs vai ārvalstu īpašumu lietošanas tiesības. Ierakstos minēta Francija, Bulgārija, Turcija, Lietuva, Ēģipte, Tenerife Spānijā, Somija un Lielbritānija. Piemēram, ZZS kandidātam Augustam Brigmanim norādīts īpašums Lielbritānijā, bokserim un "Stabilitātei!" kandidātam Mairim Briedim - dzīvokļi Turcijā, bet "Saskaņas centra" kandidātam Andrejam Klementjevam - dzīvoklis Bulgārijā.
Atsevišķa izņēmumu grupa ir kandidāti ar ļoti daudziem darba vai amatu ierakstiem. Visvairāk šādu ierakstu ir "Apvienotā saraksta" kandidātei Evai Kazekai - 26. Lielākā daļa no tiem saistīti ar darba aizsardzības speciālistes pienākumiem. Daudz amatu ierakstu ir arī Rūdolfam Brēmanim, Edgaram Čeporjum un Vjačeslavam Stepaņenko - viņu datos redzami valdes, komisiju, komiteju, pašvaldību vai uzņēmumu amati.
Finanšu sadaļā spilgtāk izceļas kandidāti ar ļoti lielām parādsaistībām. Lielākās parādsaistības deklarējis partijas "Mēs mainām noteikumus" kandidāts Gints Vilgerts - 1,14 miljonus eiro. LPV kandidātam Kristapam Krištopanam deklarētas 822 183 eiro parādsaistības, Nacionālās apvienības kandidātam Imantam Parādniekam - 500 915 eiro, bet "Gobzema saraksta" kandidātam Sergejam Pirogovam - 409 838 eiro.
Vienlaikus vairākiem kandidātiem ir ļoti lieli deklarētie finanšu aktīvi. "Jaunās vienotība"s kandidātam Artūram Tjušam zināmie finanšu aktīvi pārsniedz divus miljonus eiro, galvenokārt kapitāldaļu un komercdarbības vērtības dēļ. Partijas "Mēs mainām noteikumus" kandidātam Jānim Vilgertam aktīvi pārsniedz divus miljonus eiro, tostarp viņš deklarējis ļoti lielus izsniegtos aizdevumus. "Progresīvo" kandidātam Atim Švinkam zināmie finanšu aktīvi sasniedz aptuveni 1,7 miljonus eiro.
Daļa kandidātu izceļas ne tikai ar summām, bet arī ar finanšu instrumentu vai valūtu neparastumu. Kandidātu datos atrodami ne tikai eiro, ASV dolāri, britu mārciņas un Šveices franki, bet arī Gruzijas lari, Dienvidkorejas voni, Honkongas dolāri, Japānas jenas, Dānijas kronas, Krievijas rubļi un pat Latvijas lati. "Progresīvo" kandidāta Andra Eglāja finanšu instrumentos parādās zelts un sudrabs - 20,25 XAU un 15,96 XAG, kas pārrēķināti aptuveni 74 800 eiro vērtībā.
Visdaudzveidīgākais valūtu komplekts kandidātu datos ir partijas "Mēs mainām noteikumus" kandidātam Mārtiņam Krustam - viņa finanšu instrumentos un kopsummās parādās astoņas valūtas: Šveices franki, Dānijas kronas, eiro, britu mārciņas, Honkongas dolāri, Japānas jenas, Zviedrijas kronas un ASV dolāri.
Izglītības datos izceļas kandidāti ar ļoti daudzām izglītības pozīcijām. Pa sešiem izglītības ierakstiem ir Jeļenai Stepulei, Evitai Šīrantei un Mārim Indulim Graudiņam. Stepules izglītības trajektorijā redzama pāreja no jurista palīga un jurista kvalifikācijas uz darba aizsardzību, ēku būvtehniķa un namu pārziņa kvalifikāciju. Graudiņa datos savukārt dominē ārvalstu augstskolas un politisko kampaņu vadības programmas.
Kopējā kandidātu izglītības fonā izceļas arī 24 kandidāti, kuriem norādīta pamata izglītība. Tas nav automātiski vērtējams kā problēma, tomēr ir pamanāms uz fona, kur vairākumam kandidātu ir augstākā izglītība.
Biogrāfiskajos datos 12 kandidāti norādījuši citas valsts pilsonību. Kandidātu datos minēta Kanādas, Austrālijas, ASV, Vācijas, Spānijas, Libānas, Zviedrijas un Lielbritānijas pilsonība.
LETA analīzē kopumā identificēts 991 kandidātu datu "karodziņš" dažādās kategorijās - transportā, īpašumos, amatos, finanšu instrumentos, parādsaistībās, izglītībā un biogrāfiskajos datos. Daļa kandidātu parādās vairākās kategorijās vienlaikus, piemēram, ar lielu transportlīdzekļu skaitu un īpašumiem, vai ar ievērojamiem aktīviem un vienlaikus lielām parādsaistībām.
Kopumā šie izņēmumi rāda, cik atšķirīgs ir 2026. gada Saeimas kandidātu sociālais un mantiskais profils. Vienos sarakstos kandidāti izceļas ar akadēmisko vai valsts pārvaldes pieredzi, citos - ar uzņēmējdarbības pazīmēm, lauksaimniecības tehniku, nekustamo īpašumu portfeļiem, finanšu instrumentiem vai neparastām dzīves un izglītības trajektorijām.