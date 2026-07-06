Kopā ar Kristīni Balanas un Likā Debargu Liepājas Simfoniskais orķestris iesāk vasaras koncertu sezonu
Sestdien, 4. jūlijā Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā aizsāka savus vasaras muzikālos piedzīvojumus Liepājā, uz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" skatuves tiekoties ar latviešu vijolnieci Kristīni Balanas un franču pianistu Likā Debargu.
Koncerta programmā skanēja Žila Masnē, Žorža Bizē, Pablo Sarasates, Džordža Gēršvina un Morisa Ravēla skaņu partitūras.
Par vakara centrālo notikumu kļuva Pablo Sarasates virtuozā "Karmenas fantāzija", kas Kristīnes Balanas interpretācijā ieguva elegantu spožumu. Žilbinoši virtuozās mūziķes (kā viņu raksturojis laikraksts The Times) izpildījumā izskanēja arī Žila Masnē simfoniskais intermeco „Meditācija" no operas „Taīda" un piedevās arī Friča Kreislera "Skaistais rozmarīns".
Ne mazāk intriģējoša un gaidīta bija franču pianista Likā Debarga sadarbība ar Liepājas Simfonisko orķestri. Šī mūziķa interpretācijas bieži tiek raksturotas kā intelektuāli dziļas, vienlaikus spontānas un jūtīgas, ar īpašu spēju "izgaismot" partitūras iekšējo arhitektūru. Un tāda bija arī viņa interpretācija Morisa Ravēla Klavierkoncertam – dzirkstošam, krāsainam un asprātīgam 20. gadsimta meistardarbam.
Liepājas Simfoniskais orķestris šajā vasarīgajā programmā klausītājus priecēja arī ar Žila Masnē baleta svītu no operas "Sids", Žoržs Bizē "Farandolu" un Džordža Gēršvina simfonisko poēmu "Amerikānis Parīzē".
Festivālā "Liepājas vasara" varēs piedzīvot vēl divas aizraujošas koncertprogrammas. 22. augustā koncertzālē "Lielais dzintars" īpašā kamermūzikas koncertā sastapsies trīs spilgtas personības – pianiste Agnese Egliņa, vijolniece Elīna Bukša un klarnetists Guntis Kuzma, lai klausītājus aizvestu tembrāli krāsainā un ritmiski dzirkstošā ceļojumā no Šimanovska poētiskajiem "Mītiem" līdz Bartoka modernisma spriegumam un Šēnfelda dzirkstošajām klezmera mūzikas tēmām. Pirmatskaņojumu šajā koncertā piedzīvos Ilonas Breģes Klarnetes sonāte.
Bet vasaras kulmināciju orķestris svinēs ar Jāņa Lūsēna mūziku. 23. augustā divos koncertos koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" komponists Jānis Lūsēns ievedīs klausītājus savas mūzikas plašajā zodiakā. Kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā uz skatuves kāps spožs solistu ansamblis – Zigfrīds Muktupāvels, Aija Vītoliņa, Annija Putniņa un Raimonds Celms, kā arī pats komponists pie taustiņinstrumentiem.
15. augustā ar klasiskās mūzikas meistardarbiem orķestris dosies uz Rundāles pili. Gunta Kuzmas vadībā skanēs Vīnes klasiķu leģendāri un pasaules slavu guvuši skaņdarbi – Mocarta Koncerts obojai un orķestrim un Bēthovena Piektā simfonija, savukārt vakara noskaņu ar smalku lirismu iezīmēs latviešu simfoniskās mūzikas pērle – Emīla Dārziņa Melanholiskais valsis.
Augustā Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi atkal dosies muzikālā ceļojumā pa Dienvidkurzemes novadu, lai ar festivālu "Rimbenieks" atklātu sev un citiem jaunas un skaistas kultūrvietas, kur satikties mūzikā. No 2. līdz 16. augustam festivāla koncerti notiks Grobiņā, Bārtā, Ziemupē, Aizputē, Gaviezē, Medzē, Vaiņodē un Kazdangā, un piedāvās plašu muzikālo programmu – no baroka līdz pat mūsdienu autoru skaņdarbiem. Un arī šogad visi festivāla koncerti ir bez maksas. Festivāla programma jau pieejama orķestra mājaslapā.
Šovasar Liepājas Simfoniskais orķestris ir aicināts piedalīties arī vairākos festivālos – 29. jūlijā Starptautiskajā trombonu festivālā, kas pirmo reizi norisināsies Latvijā, kā arī Lietuvā – 14. augustā Kuršu kāpas festivālā Jodkrantē un 4. septembrī Starptautiskajā klasiskās mūzikas festivālā Marijampolē.
Savukārt jau pēc nedēļas – 14. un 15. jūlijā orķestris viesosies Jūrmalas festivālā. Klausītājus gaida klaviermūzikas svētki ar Osokinu dinastijas izcilajiem pianistiem. Skaistāko klaviermūzikas repertuāru kopā ar Sergeju, Andreju un Georgiju Osokiniem Liepājas Simfoniskais orķestris atskaņos Gunta Kuzmas vadībā. Bet jau nākamajā vakarā Atvara Lakstīgalas vadībā orķestris uz Dzintaru koncertzāles skatuves tiksies ar pianistu Vestardu Šimku, dziedātājiem Ievu Kerēvicu, Anci Krauzi un Daumantu Kalniņu, kā arī saksofonistu Oskaru Petrauski, lai atskaņotu latviešu komponistu Kārļa Lāča, Riharda Dubras, Mārtiņa Brauna un Raimonda Paula mūziku.
17. jūlijā koncertzāle "Lielais dzintars" aicina uz muzikālu pikniku skvērā iepretim koncertzāles galvenajai ieejai. Šajā brīvdabas bezmaksas pasākumā apmeklētāji varēs piedzīvot iemīļotu Liepājas Simfoniskā orķestra kamersastāvu, to skaitā Liepājas mežragu kvarteta, ansambļa "Sonore Antiqua", Rietumkrasta trio, sitaminstrumentu ansambļa un citu muzikālu viesu performances, kas pāri pilsētai izskanēs no koncertzāles terases.