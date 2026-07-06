Sabiles vīna svētki aicina uz vasaras krāšņākajiem svētkiem "Kurzemes Šveicē"
24. un 25. jūlijā gleznainajā Sabilē, ko daudzi dēvē par "Kurzemes Šveici", norisināsies ikgadējie Sabiles vīna svētki – viens no gaidītākajiem vasaras notikumiem Kurzemē, kas ik gadu pulcē tūkstošiem apmeklētāju no visas Latvijas.
Divu dienu garumā Sabile pārvērtīsies par svētku pilsētu, kur ikviens varēs baudīt daudzveidīgu kultūras, izklaides un tradīciju programmu visai ģimenei. Apmeklētājus priecēs koncerti, priekšnesumi, amatnieki, dažādas aktivitātes un ilggadējās svētku tradīcijas.
Par šī gada īpašajiem muzikālajiem viesiem kļūs:
• 24. jūlijā plkst. 21.00 – grupa "Bukte", kas ar enerģisku koncertu ieskandinās svētku vakaru;
• 25. jūlijā plkst. 16.00 – Sabiles pilskalnā uzstāsies mūziķe Atvara, radot īpašu muzikālu noskaņu vienā no pilsētas skaistākajām vietām.
Neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa būs arī tradicionālais teatralizētais svētku gājiens, Nošļūciens pa vīna putām, iespaidīgā ugunsskulptūra, kā arī virkne citu aktivitāšu un pārsteigumu visas dienas garumā. Aicinām ikvienu 24. un 25. jūlijā doties uz Sabili un smelties prieku un neaizmirstamas vasaras atmiņas.