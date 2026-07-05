Anda Elizabete Kāpiņa (foto: Valsts policija)
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Šodien 20:36
Meklē 3. jūlijā pazudušo Andu Elizabeti Kāpiņu
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Andu Elizabeti Kāpiņu. Jauniete šī gada 3. jūlijā pēc pulksten 20.00 izgāja no savas dzīvesvietas Dobeles novada Auru pagasta Gardenē, un līdz šim brīdim nav atgriezusies. Iespējams, atrodas Kuldīgā vai Aucē.
Anda Elizabete Kāpiņa (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums ap 160 cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati pāri plecam. Bija ģērbusies zilā izlaiduma kleitā ar mežģīnēm, brūnā virsjakā un melnās slēgta tipa kurpēs uz papēža. Līdzi bija rozā mugursoma ar drēbēm un apaviem.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!