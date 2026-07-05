Prieki skrituļotājiem Liepājā: Zirgu salā izbūvēts jauns 883 metrus garš skrituļošanas ceļš
Jūnija beigās Zirgu salas austrumu daļā pabeigta 3,35 hektāru plašas teritorijas rekultivācija un izbūvēts jauns 883 metrus garš skrituļošanas ceļš, tādējādi paplašinot aktīvās atpūtas iespējas Liepājā, pavēstīja pašvaldība.
Pašvaldība sākusi agrāk degradētās Zirgu salas teritorijas atjaunošanas noslēdzošo kārtu, kurā paredzēts izveidot veselības taku un pilnveidot atpūtas infrastruktūru.
Lai veicinātu Zirgu salas vides resursu saglabāšanu un uzlabošanu, projektā "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras paplašināšana Zirgu salā, Liepājā" veikta līdz šim vēl nesakoptās Zirgu salas austrumu daļas rekultivācija, krūmu izzāģēšana, koku sakopšana un apstādījumu izveide. Būvdarbu laikā sakopta teritorija, izveidojot zālāju gandrīz 3,35 hektāru platībā un apstādījumus 1896 kvadrātmetru platībā. Tāpat izbūvēta 883 metrus gara skrituļošanas trase ar energoefektīvu LED apgaismojumu. Trase savienota ar 2020. gadā izbūvēto skrituļošanas loku.
26. jūnijā Liepājas būvvalde paveiktos darbus pieņēma ekspluatācijā. Būvdarbus veica SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošināja SIA "Geo Consultants", autoruzraudzību - SIA "BM-projekts".
Projekts īstenots Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ar "Liepājas rajona partnerības" atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 571 710 eiro, no kurām 517 660 eiro ir EJZAF finansējums, bet 54 050 eiro - Liepājas pašvaldības finansējums.
Pabeidzot šo projekta kārtu, pašvaldība turpina darbu pie nākamā un noslēdzošā Zirgu salas attīstības posma. Līdz 2027. gada vasarai paredzēts īstenot jau sesto pašvaldības projektu Zirgu salas rekultivācijā un attīstībā - "Kompleksu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorijā, Zirgu salā (noslēdzošā kārta)", informē pašvaldībā.
Tajā paredzēta niedru fragmentēšana ezerā 28 hektāru platībā, veselības takas izbūve, kas ietver koka laipu ar trīs atpūtas zonām, vingrošanas trenažieriem un soliņiem, kā arī jaunu labierīcību izbūvi stāvlaukumā, jaunu apstādījumu un zālienu veidošanu un izglītojošu pasākumu organizēšanu.
Šis projekts tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 637 500 eiro. Projekta kopējās izmaksas plānotas 750 000 eiro.
Pašvaldība atgādina, ka Zirgu salas teritorija vēsturiski izmantota kā pilsētas sadzīves atkritumu izgāztuve, bet vēlāk - organisko atkritumu, tostarp lapu un zaru, uzglabāšanai. Lai degradēto teritoriju pakāpeniski atjaunotu un pielāgotu sabiedrības vajadzībām, pašvaldība 2017. gadā izstrādāja būvprojektu vairākās īstenošanas kārtās. Arī turpmāk pašvaldība Zirgu salu plānojusi attīstīt par kvalitatīvas aktīvas atpūtas vietu, papildinot vēl ar citiem brīvā laika pavadīšanas veidiem un sabiedrību izglītojošiem pasākumiem.