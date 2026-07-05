Pasažieriem jārēķinās ar izmaiņām: svētdien Ādažu virzienā atcelti 24 autobusu reisi
SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" šoferu trūkuma dēļ svētdien atcēlis 24 Ādažu virziena autobusa reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas (ATD) mājaslapā.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" piektdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus Ādažu virzienā. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) sagaida skaidrojumu no ATD.
Kā iemesls visu reisu atcelšanai norādīta vadītāja neesamība.
Lielākajai daļai no svētdien atceltajiem reisiem galapunkts vai sākuma pietura ir Rīga. Piemēram, atcelti seši reisi Rīga-Ādaži-Kadaga, kā arī seši reisi atpakaļvirziena maršrutā Kadaga-Ādaži-Rīga. Tāpat atcelti divi reisi maršrutā Rīga-Ādaži-Carnikava (Tirgus), divi atpakaļvirziena reisi - maršrutā Carnikava (Tirgus)-Ādaži-Rīga, viens reiss - maršrutā Ādažu centrs-Rīga, Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne un citos maršrutos.
Kozlovskis piektdienas, 3. jūlija, vakarā paziņojumā medijiem norādīja, ka tuvāko dienu laikā sagaida skaidrojumu no ATD par atceltajiem reisiem. Tāpat viņš sagaida skaidru situācijas risinājuma plānu tuvākajiem mēnešiem, jo īpaši vasaras periodā.
Ministrs uzsvēra, ka reģionālo pasažieru pārvadājumu organizēšanā svarīgākais ir nodrošināt, lai veiktās izmaiņas neietekmētu iedzīvotāju mobilitāti. "Un šobrīd, diemžēl, notiek pretējais. Nav pieļaujams, ka uzņēmumu konkurences apstākļos tiek ietekmēts reģionālo autobusu reisu grafiks," norāda ministrs.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2024. gadā strādāja ar 11,977 miljonu eiro apgrozījumu un 921 147 eiro zaudējumiem. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai "Bus Group", bet patiesie labuma guvēji ir Adrians Brandavs un Aleksandrs Brandavs.