Piltenē svinēs pilsētas svētkus ar “Pērkonu”, zaļumballi un mākslas izstādi
Ar daudzveidīgu kultūras un izklaides programmu jūlija vidū svinēs Piltenes pilsētas svētkus, informēja Ventspils novada pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne.
Apmeklētājus gaidīs sportiskas aktivitātes, radošas nodarbes ģimenēm, tirdziņš, grupas "Pērkons" koncerts, vasaras zaļumballe kopā ar grupu "Hono", kā arī īpaša luminiscējošo mākslas darbu izstāde "Miers".
Svētku ieskaņu 18. jūlijā radīs Piltenes skrējiens, pulcējot gan aktīva dzīvesveida piekritējus, gan līdzjutējus. Reģistrācija skrējienam iespējama vietnē "www.sportlat.lv". Skrējienu organizē "Matisons Runner's Club". Tajā pašā dienā Piltenes parkā būs pieejamas radošās darbnīcas bērniem, varēs doties izjādē ar Popes zirdziņiem, kā arī apmeklēt amatnieku un mājražotāju tirdziņu. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties biļetes uz Piltenes pilsētas svētku centrālo notikumu - grupas "Pērkons" koncertu - par īpaši izdevīgu cenu.
Piltenes pilsētas svētku kulminācija gaidāma 24. jūlijā plkst. 19 Piltenes estrādē, kur uzstāsies leģendārā latviešu rokgrupa "Pērkons".
Pēc koncerta svinības turpināsies zaļumballē kopā ar grupu "Hono".
Vienlaikus ar koncertu Piltenes estrādes vecajā parkā būs apskatāma starptautiskā mākslas plenēra laikā tapusī luminiscējošo mākslas darbu kolekcijas izstāde "Miers". Tajā eksponēs profesionālu Latvijas un Lietuvas mākslinieku darbus, kuros katrs autors atklās savu skatījumu uz mieru, interpretējot to caur personīgo pieredzi, krāsu izjūtu un simbolu valodu.
Izstāde būs apskatāma 24. un 25. jūlijā, savukārt 25. jūlijā no plkst. 21 apmeklētāji aicināti piedzīvot ekspozīciju īpašā vakara atmosfērā.