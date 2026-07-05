Bērnu aizsardzību grib padarīt par vienu no Latvijas demogrāfijas politikas prioritātēm
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns Demogrāfisko lietu padomē rosina bērnu tiesību aizsardzību un rūpes par bērniem atzīt par vienu no Latvijas demogrāfijas politikas prioritātēm. Tas ļautu mērķtiecīgāk nodrošināt finansējumu risinājumiem, kas stiprina bērnu tiesību aizsardzību un ģimeņu atbalstu, tostarp Bērnu un jauniešu drošās mājas izveidei un obligātas mediatora konsultācijas ieviešanai.
"Latvijas demogrāfijas politika nevar beigties brīdī, kad bērns ir piedzimis. Valsts atbildība turpinās arī pēc tam. Mūsu pienākums ir palīdzēt ģimenēm pārvarēt krīzes, pasargāt bērnus un sniegt atbalstu brīdī, kad tas visvairāk nepieciešams. Tieši tāpēc virzām konkrētus risinājumus, kas palīdzēs bērniem un ģimenēm saņemt atbalstu laikus," uzsver tieslietu ministrs Edvards Smiltēns.
Latvijā ik gadu no ģimenēm tiek šķirti vairāk nekā tūkstotis bērnu, bet ārpusģimenes aprūpē atrodas aptuveni 5700 bērnu. Vienlaikus pētījumi liecina, ka vislielākajā riska situācijā nonāk viena vecāka ģimenes, ģimenes ar zemiem ienākumiem, kā arī ģimenes, kurās aug bērni ar mācīšanās vai uzvedības traucējumiem. Tieslietu ministrijas ieskatā tas apliecina nepieciešamību stiprināt savlaicīgu atbalstu bērniem un ģimenēm, lai novērstu situācijas, kurās bērna uzvedības grūtības pāraug likumpārkāpumos, vardarbībā vai citās smagās sociālās problēmās.
Ministru kabinets jau 2024. gada 7. maijā atbalstīja Tieslietu ministrijas ieceri izveidot specializētu sociālās uzvedības korekcijas un rehabilitācijas iestādi bērniem un jauniešiem, kuri izdarījuši noziedzīgus nodarījumus un kuru uzvedība rada nopietnu apdraudējumu pašiem vai apkārtējiem.
Jaunais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis būtu piemērojams tikai kā galējais risinājums, kad visi līdzšinējie palīdzības pasākumi nav devuši rezultātu. Tā mērķis ir nevis sodīt bērnu, bet laikus pārtraukt uzvedības problēmu padziļināšanos, nodrošinot individuālu sociālās uzvedības korekciju un rehabilitāciju.
Bērnu un jauniešu drošo māju plānots izveidot bijušā Brasas cietuma teritorijā. Lai īstenotu valdības jau atbalstīto ieceri, nepieciešams nodrošināt valsts finansējumu.
Projekta īstenošanai nepieciešami 11,93 miljoni eiro būvniecībai un 3,2 miljoni eiro tās darbības nodrošināšanai ik gadu.
Otrs Tieslietu ministrijas priekšlikums paredz ieviest obligātu sertificēta mediatora konsultāciju pirms tiesā un bāriņtiesā tiek risināti strīdi, kas skar bērna intereses. Obligāta mediatora konsultācija palīdzētu vecākiem un aizbildņiem konfliktus risināt agrīnā stadijā, labāk izprast vienam otra vajadzības un rast risinājumu, kas vislabāk atbilst bērna interesēm. Tas ļautu mazināt konfliktu negatīvo ietekmi uz bērnu un vienlaikus samazinātu tiesu un bāriņtiesu noslodzi. Lai ieviestu obligātu mediatora konsultāciju visā Latvijā, nepieciešams papildu finansējums 236 890 eiro gadā.