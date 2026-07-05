Izsludināts dzeltenais brīdinājums: tuvākajās stundās gaidāms pērkona negaiss un stipras lietusgāzes
Tuvākajās stundās vietām Latvijas centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Negaiss turpināsies līdz vakaram.
Dzeltenās pakāpes brīdinājums ir spēkā līdz plkst. 23.
Sinoptiķi norāda, ka stipra pērkona negaisa laikā iedzīvotājiem ir jāmeklē patvērums slēgtās telpās, kā arī tiks traucētas āra aktivitātes. Īpaši piesardzīgiem jābūt vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, mežos un atklātās teritorijās. Tāpat dažviet iespējami elektroenerģijas vai pakalpojumu traucējumi.
Krasu vēja brāzmu gadījumā nolauzti koku zari, citi nefiksēti priekšmeti vai atlūzas var tikt nestas pa gaisu, kā arī lietusgāzes var izraisīt strauju ūdens līmeņa celšanos un zemāko teritoriju applūšanu. Braukšanas apstākļus uz ceļiem var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana.
Arī svētdien daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, vietām izveidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes.
Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+22°.
No dienas vidus Rīgā brīžiem līs, ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, prognozē sinoptiķi.
Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +20...+22°.