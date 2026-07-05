“Kur tos štruntus likt?” Teātra režisors Laukšteins sašutis par depozīta glāžu sistēmu pasākumos
Aizej uz koncertu, sporta spēli vai pludmales bāru, samaksā par dzērienu un vēl divus eiro par glāzi. Kad glāzi atdod, naudu atpakaļ nesaņem — tās vietā iedod plastmasas žetonu. Šāda kārtība ne vienam vien apmeklētājam radījusi apjukumu, bet teātra režisors Herberts Laukšteins par to sociālajos tīklos paudis īpaši asu neizpratni.
“Tu aizej uz sporta pasākumu, Tu paņem alus glāzi, Tu samaksā divus eiro par glāzi, Tu atdod šo glāzi un Tev neatdod divus eiro, bet plastmasas štruntu,” raksta Laukšteins, jautājot, kam no šādas sistēmas ir labums.
Viņš norāda, ka līdzīga situācija piedzīvota arī pludmales bārā pēc plkst. 22.00, kur pie dzēriena cenas atkal prasīta maksa par plastmasas glāzi, bet pēc tās nodošanas pretī saņemts nevis depozīts naudā, bet žetons. “Kur tos štruntus likt?” vaicā režisors.
Ieraksts izraisījis plašu diskusiju. Daļa komentētāju piekrita, ka sistēma būtu saprotamāka, ja par nodoto glāzi apmeklētājs varētu saņemt atpakaļ iemaksātos divus eiro. Citi norādīja, ka žetonam vajadzētu būt izmantojamam nākamajā reizē tajā pašā vietā, lai par glāzi nebūtu jāmaksā atkārtoti.
Vairāki cilvēki komentāros atzina, ka šāda kārtība viņiem šķiet neskaidra, jo ne vienmēr pirms pirkuma tiekot izskaidrots, vai depozīts tiks atdots naudā vai aizstāts ar žetonu. Kāda komentētāja norādīja, ka būtu nepieciešama skaidra instrukcija, kā žetonu izmantot nākamajos pirkumos.
Tajā pašā laikā diskusijā izskanēja arī pretējs viedoklis. Producents Juris Millers norādīja, ka depozīta glāžu sistēma nav afēra, bet daudzviet Eiropā pieņemta prakse, kas palīdz samazināt atkritumu daudzumu un ir videi draudzīgāka.
Laukšteins gan uzsvēra, ka nav pret tīru vidi, taču viņam iebildumus rada tieši princips, ka apmeklētājam netiek dota izvēle un samaksātā nauda netiek atdota. “Ja man atdod divus eiro, es balsoju par kārtību un tīrību,” viņš raksta, piebilstot, ka plastmasas žetoni paši arī ir jāražo un rada papildu jautājumus par sistēmas lietderību.
Komentāros cilvēki minēja arī pieredzi citos pasākumos un vietās, kur depozīta glāzes tiek izmantotas citādi — piemēram, ar iespēju saņemt naudu atpakaļ vai paturēt glāzi kā suvenīru.
Diskusija izgaismo plašāku problēmu: lai gan atkārtoti lietojamo glāžu sistēma tiek ieviesta ar mērķi mazināt atkritumu daudzumu, apmeklētājiem tā ne vienmēr ir saprotama. Visvairāk jautājumu rada tieši tas, vai “depozīts” nozīmē naudas atgriešanu vai tikai žetonu nākamajam pirkumam.