Degradēta teritorija Jūrmalā varētu pārtapt par maiznīcu ar bistro zonu
Kūdras apkaimē Jūrmalā plānots izveidot beķereju ar veikala un bistro zonu, paredz šonedēļ atbalstītais pilsētas domes lēmums par lokālplānojuma izstrādi.
Dome nolēma sākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Vecajā ceļā 1a un zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu "13000240057", lai izdarītu grozījumus Jūrmalas teritorijas plānojumā.
Lokālplānojuma izstrādi rosināja SIA "Ordo Property Management", lai pārskatītu un precizētu būvlaidi, jaunveidojamajai zemes vienībai noteikto maksimālo platību, kā arī detalizētu apbūves nosacījumus beķerejas ieceres īstenošanai. Uzņēmums plāno apvienot abus zemesgabalus vienā zemes vienībā, lai esošu ēku attīstītu par beķereju ar veikala un bistro zonu, vienlaikus nodrošinot vienotu un racionālu īpašuma izmantošanu.
Ieceres mērķis ir revitalizēt degradētu teritoriju Kūdras apkaimē, pārvēršot to par publiski pieejamu sabiedriskās ēdināšanas iestādi un atpūtas vietu iedzīvotājiem un tūristiem. Pašvaldībā uzsver, ka ierosinātās izmaiņas nav pretrunā ar Jūrmalas attīstības stratēģiju, jo teritorija ietilpst daudzveidīga biznesa un kvalitatīvas dzīves teritorijā.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmuma "Ordo Property Management" apgrozījums pērn ir bijis 1 269 096 eiro, bet peļņa - 76 729 eiro. Uzņēmuma patiesā labuma guvēji ir Osvalds un Jana Samuši.