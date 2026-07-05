Sestdien pieķerti astoņi dzērājšoferi.
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Šodien 11:58
Sestdien pieķerti astoņi dzērājšoferi; septiņiem draud kriminālatbildība
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sestdien aizturēti astoņi autovadītāji, informēja Valsts policijā.
Par braukšanu pie stūres alkohola reibumā sestdien sākti septiņi kriminālprocesi, kas nozīmē, ka alkohola koncentrācija autovadītāju organismā pārsniegusi pusotru promili. Zemgalē aizturēti trīs iereibuši autovadītāji, Rīgā - divi, bet pa vienam - Kurzemē un Latgalē.
Divos gadījumos transportlīdzekli konfiscēs, bet no pieciem dzērājšoferiem tiks piedzīta izmantotā transportlīdzekļa vērtība.
Savukārt vienā gadījumā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts administratīvā pārkāpuma process.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes jomā pieņemts 431 administratīvā pārkāpuma lēmums, tostarp 175 par ātruma pārsniegšanu. Visvairāk atļautā braukšanas ātruma pārkāpēju fiksēts Vidzemē - 63.