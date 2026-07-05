Kaunatas pagastā laivotājs netiek krastā un paliek bez telefona sakariem; glābēji viņu atrod pēc stundas
Rēzeknes novada Kaunatas pagastā sestdien izglābts ezerā iepūsts laivotājs, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)..
Glābēji sestdien pusvienos dienā saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Kaunatas pagastu, kur ezerā tālu no krasta atradās cilvēks laivā.
Laivas tehnisku problēmu, kā arī stiprā vēja un viļņu dēļ cilvēks saviem spēkiem nespēja nokļūt krastā.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji ar laivu sāka ezera apsekošanu. Situāciju sarežģīja tas, ka ar cilvēku nebija iespējams sazināties telefoniski, jo viņa tālruņa baterija bija izlādējusies.
Pēc aptuveni stundas ilgiem meklēšanas darbiem glābēji cilvēku atrada un nogādāja krastā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 51 izsaukumu - deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.
Aizvadītajā diennaktī nav reģistrēti ugunsgrēki, kuros izglābti, cietuši vai bojā gājuši cilvēki.