Kur Rīgā šodien siltākais ūdens? Vienā peldvietā tas sasniedz 23 grādus
Svētdien, 5. jūlijā, ūdens temperatūra Rīgas peldvietās svārstās no 17 līdz 23 grādiem, liecina Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas sniegtā informācija.
Siltākais ūdens šodien ir Bābelītes peldvietā, kur ūdens temperatūra sasniegusi 23 grādus. Ķīšezerā ūdens iesilis līdz 22 grādiem, bet Ķīpsalā un Bolderājas karjerā — līdz 21 grādam.
Vakarbuļļos un Lucavsalā ūdens temperatūra ir 20 grādi, Rumbulā — 19 grādi, bet Daugavgrīvā — 18 grādi. Vēsākais ūdens svētdien ir Vecāķos, kur tas iesilis līdz 17 grādiem.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām Rīgas peldvietām, kurās strādā glābēji.
Pamatā kārtības sargi drošību uz ūdens peldvietās uzrauga katru dienu no plkst. 10.00 līdz 22.00.
Savukārt naktī nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt sešās glābšanas stacijās — Vecāķos, Vakarbuļļos, Lucavsalā, Rumbulā, Bābelītē un Ķīšezerā. Vienlaikus jāņem vērā, ka nakts maiņās peldvietās strādā mazāks glābēju skaits nekā dienā.