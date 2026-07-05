Traģiska avārija Rēzeknes novadā: auto iebrauc Rāznas ezerā
Naktī uz svētdienu, iebraucot Rāznas ezerā, gājis bojā kāds automašīnas vadītājs, informēja Valsts policijā.
Rēzeknes novadā, Mākoņkalna pagastā, naktī uz svētdienu plkst. 1.38 uz autoceļa Malta-Kaunata (P56) kāds vīrietis vadīja automašīnu "Hyundai Santa Fe", nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca Rāznas ezerā.
Vadītājs negadījuma vietā gāja bojā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti kopā 109 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 26 personas un viena gājusi bojā.
Rīgā un apkārtnē sestdien reģistrēts arī lielākais negadījumu skaits - 60. Tajos cietuši 14 cilvēki. Latgalē reģistrētas 20 avārijas ar pieciem cietušajiem, Vidzemē reģistrēti 13 negadījumi, kuros cietušas trīs personas.
Kurzemē reģistrēti 11 negadījumi, kuros cietušas četras personas, bet Zemgalē reģistrēti pieci negadījumi, kuros cilvēki traumas nav guvuši.
No visiem avārijās cietušajiem Latvijā divi bijuši gājēji, divi velosipēdisti, bet divi - elektrisko skrejriteņu vadītāji.