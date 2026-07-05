Latvijas-Baltkrievijas robežas sargāšana turpina prasīt miljonus: valdība lems par jaunu finansējumu
Valdība nākamnedēļ lems par 1,7 miljonu eiro pārdalīšanu Iekšlietu ministrijai (IeM), lai ministrijas padotības iestādēm segtu izdevumus par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma nodrošināšanu Baltkrievijas pierobežā.
Latvijas IeM jau vairākus gadus ir spiesta novirzīt miljoniem eiro Baltkrievijas un Krievijas radītajam nelegālās migrācijas spiedienam uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7072 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31. decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.