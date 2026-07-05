Sastrēgumos šķiet, ka ātrāk būtu iet kājām! Bet ko par Latvijas ceļiem saka Eiropas dati?
Autovadītāji Rīgā nereti joko, ka sastrēgumā var paspēt noklausīties veselu podkāstu, izdzert kafiju un vēlreiz pārdomāt dzīves izvēles. Taču Eiropas ceļu noslodzes reitings rāda — Latvijā situācija nemaz nav tik dramatiska.
Latvija iekļuvusi to Eiropas valstu vidū, kurās ceļu sastrēgumu līmenis ir salīdzinoši zems. Saskaņā ar “Numbeo” reitingu par 2026. gada vidu Latvija Eiropā ieņem 24. vietu pēc ceļu noslodzes indeksa, apsteidzot Spāniju, Zviedriju, Vāciju, Lietuvu, Somiju un Nīderlandi.
Vidējais ceļu noslodzes indekss Latvijā bija 96,3 punkti. Savukārt pasaules reitingā Latvija atrodas 76. vietā.
Salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm situācija Latvijā izskatās sliktāka. Lietuva Eiropas reitingā atrodas zemāk ar 80,9 punktu indeksu, bet Igaunija ieņem pēdējo, 37. vietu starp Eiropas valstīm ar 72,3 punktu indeksu.
Visnopietnākās transporta problēmas Eiropā fiksētas Krievijā, kas reitingā ieņem pirmo vietu ar 173,0 punktu indeksu. Tai seko Īrija (146,2), Ukraina (144,7) un Lielbritānija (131,2).
Visbrīvākā satiksme Eiropas valstu vidū konstatēta Igaunijā (72,3), Austrijā (76,2), Somijā (78,9) un Lietuvā (80,9).
“Numbeo” reitings balstīts uz vairāku rādītāju izvērtējumu, tostarp vidējo brauciena laiku, ceļu noslodzes līmeni, transporta sistēmas neefektivitāti un ar satiksmi saistītajām CO₂ emisijām. Jo augstāks ir kopējais indekss, jo sliktāka ir satiksmes situācija.