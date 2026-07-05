Policija meklē Valentīnu Karasjovu, kura izgājusi no aprūpes nama Ogrē
Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Valentīnu Karasjovu.
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Policija meklē Valentīnu Karasjovu, kura izgājusi no aprūpes nama Ogrē

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Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1974. gadā dzimušo Valentīnu Karasjovu, kura devusies prom no aprūpes nama Ogrē, Indrānu ielā un līdz šim brīdim nav atgriezusies.

Policija meklē Valentīnu Karasjovu, kura izgājusi ...

Pazīmes: augums ap 157 cm, kalsnas miesas būves, gari, sarkanas krāsas mati. Bieži nēsā saulesbrilles. Ir veselības problēmas.  

Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Valentīnu Karasjovu.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Valentīnu Karasjovu.

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