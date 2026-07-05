Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jēkabu Kūli.
112
Šodien 09:35
Policija lūdz palīdzību Jēkaba Kūļa meklēšanā: vīrietis pazuda ceļā uz Latviju
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2004. gadā dzimušo Jēkabu Kūli.
Vīrietis šī gada 4. jūlijā izbrauca no Igaunijas pilsētas Rapla, lai dotos uz Latviju – Ventspili, bet līdz šim brīdim nav ieradies. Viņš pārvietojās ar melnas krāsas automašīnu “Subaru XV” ar valsts reģistrācijas numuru NX-3091.
Pazīmes: augums ap 180 cm, pilnīgas miesas būves, īsi, gaiši brūni mati. Bija ģērbies, iespējams, melnas krāsas džinsa biksēs vai haki krāsas šortos, bēšas krāsās “Puma” t-kreklā, gaiši brūnās sandalēs. Persona pārvietojoties klibo.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Jēkabu Kūli.