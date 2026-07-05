Jaunpiebalgā ar koncertu atzīmēs Imantdienas 50. gadadienu
Šodien pie Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālā muzeja "Jāņaskola", Jaunpiebalgas pagastā, svinēs Imantdienas 50. gadadienu, informēja pasākuma organizatori.
Pasākumā skanēs Imanta Kalniņa mūzika Austrasbērnu kopienas un Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas jauno mūziķu izpildījumā. Klausītājiem būs iespēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī piedzīvot Imantdienām raksturīgo kopā būšanas sajūtu, kas jau 50 gadus vieno dažādas paaudzes, norāda organizatori.
Koncerts notiks brīvā dabā pļavā, tāpēc apmeklētājiem jāņem līdzi savi saliekamie krēsli, pledi vai segas ērtai sēdēšanai.
Automašīnas varēs novietot kaimiņu zemnieka nopļautajā pļavā. No stāvvietas līdz pasākuma norises vietai būs aptuveni viena kilometra gara pastaiga.
Pasākuma laikā darbosies vietējo labumu tirdziņš, kur būs iespēja iegādāties mājās ceptu maizi, pīrāgus, kūkas, kā arī vietējo alu un citus gardumus.
Koncerta apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālo muzeju "Jāņaskola" pēc noteiktā cenrāža.