Noslēdzas kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām
Šodien oficiāli noslēdzas sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām, informēja Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).
Kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā. Sarakstus iespējams iesniegt līdz šodienai, nogādājot tos CVK klātienē Smilšu ielā 4, Rīgā, vai attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu.
Vienlaikus CVK iepriekš ziņoja, ka savus sarakstus gatavojas iesniegt 14 politiskie spēki, kas to arī ir izdarījuši. Līdz ar to prognozējams, ka šodien jauni saraksti netiks iesniegti.
15. Saeimas vēlēšanās uz vienu deputāta vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti, liecina CVK apkopotie dati.
Kopumā vēlēšanām līdz sestdienas vakaram iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti.
Lielākā konkurence, rēķinot kandidātu skaitu pret vienu mandātu, pašlaik ir Zemgalē, kur uz vienu deputāta vietu pretendē aptuveni 15,9 kandidāti, un Kurzemē, kur uz vienu mandātu ir 15,7 kandidāti. Latgalē uz vienu deputāta vietu pretendē 15 kandidāti, Rīgā - 13,9, bet Vidzemē - 13,3 kandidāti.
Skaitliski visvairāk kandidātu pieteikti Rīgas vēlēšanu apgabalā - 527 kandidāti uz 38 deputātu vietām. Vidzemē pieteikti 347 kandidāti uz 26 vietām, Zemgalē - 207 kandidāti uz 13 vietām, Latgalē - 180 kandidāti uz 12 vietām, bet Kurzemē - 173 kandidāti uz 11 vietām. Tādējādi Rīgā koncentrējas vairāk nekā trešdaļa visu kandidātu, tomēr attiecībā pret mandātu skaitu konkurence tur nav lielākā.
Salīdzinot ar 14. Saeimas vēlēšanām, pašreizējā kandidātu konkurence ir mazāka. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās tika reģistrēti 19 kandidātu saraksti ar 1832 kandidātiem, savukārt pašlaik 15. Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 saraksti ar 1434 kandidātiem. Tas ir par pieciem sarakstiem un 398 kandidātiem mazāk jeb kandidātu skaita kritums par aptuveni 22%. Iepriekš uz vienu deputāta vietu pretendēja 18,3 kandidāti, tagad - 14,3.
15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobrī.