Svētdien vietām gaidāmas stipras lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 08:09
Latviju svētdien šķērsos lietus mākoņi, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes
Svētdien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietusgāzes, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Arī svētdien daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, vietām izveidosies negaisa mākoņi, nesot stipras lietusgāzes.
Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas zem atsevišķiem negaisa mākoņiem kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+22° robežās.
No dienas vidus Rīgā brīžiem līs, ir varbūtība, ka kāds gubu-lietus mākonis nesīs stipras lietusgāzes un pērkona dārdus, prognozē sinoptiķi.
Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +20...+22°.