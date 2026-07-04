Zināmi "Latvijas attīstībai" sarakstu līderi: uz Saeimu pošas arī Plešs, Pūce un Jēkabsone-Žogota
Partijas "Latvijas attīstībai" 15. Saeimas deputātu kandidātu vidū ir bijušais parlamentārietis un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un bijusī basketboliste un Rīgas domes deputāte Anete Jēkabsone-Žogota, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisija mājaslapā.
Vidzemē ar pirmo numuru kandidēs partijas priekšsēdētājs, vēl viens bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Saeimā vēlas iekļūt arī Cēsu novada domes deputāte Elīna Stapulone un Gulbenes novada domes deputāts.
Rīgā saraksta galvgalī ir Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore un bijusī galvaspilsētas domniece Iveta Ratinīka. Aiz viņas sarakstā ir vēl viens bijušais Rīgas domes deputāts - Viesturs Zeps.
Latgales saraksta līderis ir Līvānu novada domes deputāts, bijušais domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Partijas Latgales sarakstā ir tikai seši cilvēki.
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums pieteikts kā pirmais numurs Zemgales vēlēšanu apgabalā. Otrais šajā sarakstā ir Plešs, aiz viņa vēl divi Aizkraukles novada domes deputāti - Arvis Upīts un Gatis Gūtmanis.
Kurzemes sarakstā ar pirmo numuru startē partijas valdes loceklis Edgars Jaunups, viņam seko Jēkabsone-Žogota. Partija vēlēšanās piedāvā kopumā 84 kandidātus. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.