Valsts policijas foto
112
Šodien 19:44
Rīgā bezvēsts pazudusi jauniete Liene Birzāka: policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvalde lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts prombūtnē esošās Lienes Birzākas meklēšanā.
2007. gadā dzimusī jauniete piektdien, 3. jūlijā, ap plkst. 14.00 izgāja no savām mājām Rīgā, Gardenes ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies, kā arī nav devusi ziņu par savu atrašanās vietu.
Pazīmes: augums 168 cm, kalsnas miesas būves, krāsoti dzeltenīgi mati, ir tetovējumi – krusts uz kreisās rokas un zvaigzne uz muguras.
Iespējams, atrodas Ķengaraga rajonā, Rīgā.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.