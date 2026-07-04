Amerikas garša, dūmi un jaudīgi auto – kā Rīgā svin ASV Neatkarības dienu

Grila pasākums ar godu ASV svētkiem

Sabiedrība

FOTO: Amerikas garša, dūmi un jaudīgi auto - kā Rīgā svin ASV Neatkarības dienu

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4. jūlijā Amerikas Savienotajās Valstīs tiek atzīmēti nozīmīgākie valsts svētki. Tiem par godu grila māja "Munch BBQ" sarīkojusi īpašu tematisko pasākumu, aicinot pilsētniekus un viesus baudīt autentisku svētku atmosfēru.

FOTO: Amerikas garša, dūmi un jaudīgi auto – kā Rī...

Pasākuma apmeklētājus sagaida ne tikai autentisks amerikāņu stila BBQ, bet arī vizuāli krāšņs ASV auto un motociklu šovs. Par to, lai maltīte būtu izcili sulīga un atbilstu labākajām grila tradīcijām, notikuma vietā personīgi rosās pazīstamais pavārs un uzņēmējs Ēriks Ozollapa.

Lai svētku sajūta būtu pilnīga, par muzikālo noformējumu rūpējas dzīvās mūzikas  apvienība “Dēka”. Tāpat visas dienas garumā viesiem tiek piedāvātas dažādas izklaides aktivitātes, konkursi un sacensības lieliskai laika pavadīšanai.

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