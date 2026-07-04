"Izrāva hotdogu tieši no rokām": Liepājā kaijas terorizē iedzīvotājus
Liepājā kaijas ir pilnībā zaudējušas bailes no cilvēkiem – tās nekaunīgi izrauj ēdienu tieši no rokām, zog picas un karbonādes no kafejnīcu terasēm. Uzņēmēji tikmēr ir spiesti kompensēt klientiem sabojāto atpūtu un apmaksāt radušos zaudējumus.
Liepājas ielās, parkos un āra terasēs sudrabkaiju uzbrukumi cilvēkiem ēdiena dēļ ir kļuvuši par ikdienu. Pilsētnieki atzīst, ka vairs nekur nevar justies droši, ja tuvumā ir jebkāda veida pārtika, vēsta LSM+.
"Bija gadījums, kad pastaigājāmies ar mazu bērnu ārpus pilsētas, nopirkām uzkodas, bet kaija vienkārši izrāva ēdienu tieši no rokām. Arī vakar gandrīz paliku bez hotdoga, bet par laimi izdevās to nosargāt," stāsta liepājniece Laura.
Kafejnīcas cieš zaudējumus
Cīņa ar agresīvajiem putniem smagi ietekmē pilsētas ēdināšanas uzņēmumus. Kafejnīcu īpašnieki ir spiesti apmaksāt kaiju nozagto porciju aizvietošanu, kā arī ieguldīt līdzekļus, piemēram, slēdzeņu uzstādīšanā atkritumu konteineriem, lai liegtu putniem piekļuvi barībai.
"Cilvēks nevar pat mierīgi aiziet uz labierīcībām, novērsties vai paskatīties, kur palicis bērns, jo tajā mirklī no šķīvja viss jau ir aiznests. Turklāt putni bojā terases, vasaras nojumes un citu inventāru – situācija ir patiešām bēdīga," stāsta kafejnīcas "Dzintara boulings" vadītājs Jānis Riekstiņš. "Ir zagtas karbonādes, aiznesta pat puse picas. Tie visi ir mūsu zaudējumi, jo klientam visu gatavojam un pasniedzam no jauna."
Šaut nedrīkst, jāmaina paradumi
Speciālisti norāda, ka problēmas pamatā ir sudrabkaiju populācijas pieaugums pilsētvidē, ko veicina Liepājas ģeogrāfiskais novietojums pie jūras. Ornitologs Artūrs Bīlerts skaidro, ka šo problēmu nevar atrisināt ar radikālām metodēm:
"Jāsaprot, ka tie nav medījamie putni – tos nedrīkst medīt un atšaut. Būtu lietderīgi uzstādīt informatīvas zīmes par aizliegumu barot putnus noteiktās vietās, kā arī brīdinājumus, ka kaijas var izraut ēdienu no rokām. Kas attiecas uz ēku jumtiem, ir dažādi putnu atbaidīšanas veidi: speciāli lāzeri, tehniskas ierīces, skaņas atbaidītāji un dažādi aizsargtīkli. Taču, diemžēl, elektroniskās ierīces bieži vien darbojas tikai īsu laiku, pēc kura putni pie tām pierod un tik un tā atgriežas."
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperts Ričards Miķelsons atgādina, ka savvaļas putni un to ligzdas vasarā atrodas stingrā likuma aizsardzībā, tāpēc to iznīcināšana ir aizliegta.
"Visefektīvākie ir profilaktiskie pasākumi, kas neļauj putniem izvēlēties ligzdošanas vietas cilvēku mājokļu tuvumā. Turklāt šādi pasākumi jāveic vēl pirms ligzdošanas sezonas sākuma. Citiem vārdiem sakot, ir jāliedz putniem iespēja šeit brīvi iegūt barību," uzsver Miķelsons.
Eksperti ir vienisprātis – cīņai ar šo problēmu pilsētā jābūt ilgtermiņa procesam. Vissvarīgākais ir iedzīvotāju izglītošana: putnus nedrīkst apzināti piebarot, lai neradinātu tos pie viegli pieejamas pārtikas un nemazinātu to dabiskās bailes no cilvēka.